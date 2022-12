Poljaki ostali brez obljubljenega bonusa, oglasil se je Lewandowski

Čeprav so z uvrstitvijo v osmino finala poljski nogometaši dosegli največji uspeh poljskega nogometa v zadnjih 36 letih, na koncu niso dobili obljubljene državne nagrade, poročajo poljski mediji. A to še ni vse. Dogajanje okrog bonusa se je sprevrglo v pravo dramo, ob kateri se je oglasil tudi kapetan Robert Lewandowski.

Kot poročajo poljski mediji, je bonus v višini milijona evrov poljskim nogometašem obljubil poljski premier Mateusz Morawiecki, zdaj pa je na temo bonusa nastala prava drama, ki ni niti malo všeč prvemu zvezdniku reprezentance Robertu Lewandowskemu.

"Nikoli nismo ničesar zahtevali"

V ekskluzivnem pogovoru za poljski medij Przegląd Sportowy Onet je razkril svoj pogled na zadevo in zavrnil trditve, da so zahtevali denar.

"Ničesar nismo pričakovali, niti nismo nikoli ničesar zahtevali. Nismo imeli nobenih zahtev po javnem denarju. Jasno je, da je bolje, da se o tej temi sploh ne pogovarjamo, saj na prvenstvo nismo odšli zaradi denarja, to naj bo jasno," je bil odločen Lewandowski.

Dodal je, da jim je premier nagrado obljubil v neformalnem pogovoru tik pred odhodom iz hotela na letališče in da ga igralci niso jemali resno. "Nikoli ni bilo nobenega govora o tem, v smislu, od kod naj bi ta denar prišel, iz kakšnih virov. Za nas je bil to bolj kot ne virtualni denar," je povedal Lewandowski in odločno dodal: "Naj bo jasno, na prvenstvo se nismo odpravili zaradi denarja. Na nogomet in našo reprezentanco gledamo s ponosom."

Dodal je, da reprezentanti dohodek služijo v klubih in da zastopanje svoje države ne spada v okvir njihove službe.

"Bonus dobimo v primeru določenega rezultata, a samo, če ima z našim uspehom dobiček tudi poljska nogometna zveza. V tem primeru se določen znesek razdeli med nogometaše. To je znano že dlje časa in pravila v zvezi s tem so dorečena."

"Nogometaši smo skupaj z navijači žrtve"

Na vprašanje, ali razume jezo navijačev zaradi govoric v zvezi z denarno nagrado za nogometaše, je Lewandowski odgovoril zelo osebno. "Vse skupaj je postala nekakšna pretveza za sprožitev poljsko-poljske vojne, v kateri je verjetno veliko politike, sporov različnih frakcij, tudi okoli poljske nogometne zveze, okoli trenerjevih privržencev in nasprotnikov. A vse to se dogaja brez sodelovanja igralcev, ki so skupaj z navijači žrtve tega položaja. Vsak glas je uporabljen, obrnjen in prilagojen tezi, ki osebi, ki jo izreče, ustreza. Mislim, da nas je nogomet tukaj razdelil, namesto da bi združeval ljudi. In to je zame najhuje," je razočaran Lewandowski.

Na podvprašanje, kako bi odgovoril premierju, če bi ga danes vprašal, ali bi poljskim nogometašem morali izplačati nagrado ali ne, je Lewandowski odgovoril: "Odgovoril bi mu, da smo glede bonusov dogovorjeni s poljsko nogometno zvezo."

"Bolj ko se šport meša s politiko in delitvami, bolj se mlade odvrača od športa"

Bi torej sprejel bonus premierja ali ne? "Če prav razumem, je bila že sprejeta odločitev, da za nogometaše ne bo bonusa iz javnega denarja. Dobro. Strinjam se s to odločitvijo in naj nam bo vsem v poduk. Šport in nogomet sta zame strast in smerokaz v življenju. Na tem sem gradil svoj vrednostni sistem in bojim se, da bolj ko se šport meša s politiko in delitvami, bolj se mlade odvrača od športa. In škandal z bonusi je bolj posledica tega stanja kot vzrok," je še dejal kapetan poljske reprezentance. Zavrnil je tudi govorice, da naj bi se zaradi delitve napovedanega bonusa v garderobi pojavila nesoglasja.

