Mladi brazilski zvezdnik doživlja Modrića kot očeta

Na uvodnem četrtfinalnem spopadu svetovnega prvenstva med Brazilijo in Hrvaško bodo medsebojno obračunali številni zvezdniki, ki si delijo slačilnice največjih evropskih klubov. V tem pogledu najbolj izstopa madridski Real. Brazilski asi so se poklonili Luki Modriću, hrvaški kapetan, ki je razveselil navijače z napovedjo, da to ni njegovo zadnje veliko tekmovanje z "ognjenimi", pa jim ni ostal dolžan.

Na težko pričakovanem četrtfinalnem spopadu med Hrvaško in Brazilijo, med aktualnimi svetovnimi podprvaki ter absolutnimi rekorderji tekmovanja, petkratnimi svetovnimi prvaki, ne bo manjkalo spopadov klubskih soigralcev. Z največjim številom se lahko pohvali madridski Real. Pri španskem in evropskem prvaku nastopajo kar štirje udeleženci današnjega spopada v Katarju. Vinicius Jr., Eder Militao in Rodrygo se bodo pomerili proti Luki Modriću.

Prav poseben dvoboj bodo spremljali tudi navijači londonskih velikanov. Privržence Tottenhama bo najbolj zanimal obračun Richarlisona in Ivana Perišića, pri Chelseaju pa bodo zelo ponosni na dvoboj med Thiagom Silvo in Mateom Kovačićem.

Vinicius, Rodrygo in Militao proti Modriću

Luka Modrić in Vinicius Jr. sta letos z Realom postala evropska prvaka. Foto: Guliverimage V očeh brazilskih nogometnih velemojstrov je največjega občudovanja vreden Luka Modrić. Mladi Brazilci pri belih baletnikih ga naravnost občudujejo. "Modrić nam predstavlja izjemen vzor, kako je mogoče igrati na tako vrhunski ravni tudi pri 37 letih," pojasnjuje napadalec Vinicius Jr. Od Dalmatinca je mlajši 15 let. K Realu je prišel še kot najstnik, sprva navduševal s preigravanji in hitrostjo, a nato večkrat pokvaril vtis z zaletavostjo in nedorečenimi zaključnimi streli.

Tako je bilo na začetku. Ko pa je to izboljšal, naravnal strelske topove in so prišli tudi zadetki, je bilo vse drugače. Letos je v finalu lige prvakov dosegel največji zadetek kariere, popeljal Real na evropski prestol in postal eden najboljših napadalcev na svetu. Zdaj želi osvojiti lovoriko še z Brazilijo in postati svetovni prvak. Če bo hotel to uresničiti, bo moral danes spraviti v slabo voljo oboževanega soigralca iz Hrvaške.

Brazilija je na tem SP dvakrat premagala tekmeca iz Evrope. Srbijo z 2:0, Švico pa z 1:0. Na tej tekmi je zmagovalca odločil Casemiro, dolgoletni soigralec Luke Modrića pri Realu. Foto: Reuters

"Vedno je težko igrati proti tako dobremu igralcu. Modrić me je veliko naučil, tako na igrišču kot tudi ob njem. Ko igram z njim, napredujem. Zelo sem srečen, da lahko sodelujeva vsak dan. Ni le izjemen nogometaš, ampak tudi izjemen človek. Ne pomaga le meni, ampak tudi Rodrygu in Ederju Militau. Proti njemu bo zelo posebno igrati. Kako ga ustaviti? To bo naloga Casemira, ki lahko to opravi bolje od mene. Pozna ga odlično," je spomnil na dolgoletnega zveznega igralca Reala Casemira, ki se je poleti preselil k Manchester Unitedu. Modrića pozna odlično. Trojec Modrić-Kroos-Casemiro je bil sinonim za usklajeno zvezno vrsto, v kateri prevladujejo izkušnje, zrelost, igrivost, dovoljšna odmerka ustvarjalnosti in taktične discipline.

Modrić še ni rekel zadnje s Hrvaško Danes bo Modrić odigral že 160. tekmo v hrvaškem dresu. Izmed nogometašev iz Evrope so jih več v zgodovini nogometa zbrali le Portugalec Cristiano Ronaldo, Španca Sergio Ramos in Iker Casillas, Italijan Gianluigi Buffon in Latvijec Vitalijs Astafjevs. Foto: Reuters Modrić je bil ganjen nad prijaznimi besedami mladega klubskega soigralca: "Pred nami je zahtevna naloga, težko ga bomo ustavili. Njegove kakovosti so dobro znane vsem. Lepo je slišati, ko tako govori o meni. Je čudovit fant, imava izjemen odnos. Igra v izvrstni formi," pojasnjuje 37-letni Hrvat, ki je bil na prejšnjem SP v Rusiji izbran za najboljšega igralca turnirja. Dolgoletni as Reala je hrvaške navijače navdušil z napovedjo, kako SP v Katarju še ne bo njegovo zadnje veliko tekmovanje. Če bo vztrajal in bil v podobni formi, mu že prihodnje leto ne uide nov vrhunec, zaključni turnir lige narodov.

Rodrygo navdušen nad Modrićem

Rodrygo, ki je od Luke Modrića mlajši 16 let, je zelo navezan na kapetana hrvaške reprezentance. Danes bosta tekmeca. Foto: Guliverimage "Doživljam ga kot očeta. Zelo mi pomaga. Z njim je veliko lažje igrati, je zelo kakovosten igralec," je Rodrygo pred meseci javno pohvalil najbolj izkušenega klubskega soigralca, ki pri navijačih Reala uživa status žive klubske legende. Tako meni Rodrygo, 21-letni brazilski napadalec z izjemnim potencialom.

Njegova težava je le ta, da brazilski selektor Tite računa na tako veliko konkurenco v napadu, da Rodrygo skoraj zagotovo ne bo začel tekme. Morda tudi ne bo stopil na igrišče v nadaljevanju. O tem so veliko govorili v hrvaškem taboru in izpostavili, kako bi lahko Selecao sestavil dve prvovrstni enajsterici.

Richarlison proti Perišiću

Ivan Perišić in Richarlison sodelujeta pri Tottenhamu. Ko je Brazilec po prihodu iz Evertona dosegel prvi zadetek za Londončane, je podajo prispeval prav 33-letni soigralec iz Omiša. Foto: Guliverimage Danes se bodo Hrvati pozabavali z najmočnejšo, s tisto, ki je pometla Južnokorejce in jim v pičlih 36 minutah v dopadljivem, igrivem slogu, nasula štiri gole. Na tisti tekmi je Son Heung-Mina, najbolj znani južnokorejski nogometaš, ki na tem SP 2022 podobno kot mladi hrvaški obrambni steber Joško Gvardiol nastopa z zaščitno obrazno masko, po tekmi od srca čestital Richarlisonu. Sta soigralca pri Tottenhamu. Richarlison, s tremi zadetki najboljši brazilski strelec na tem mundialu in tudi avtor najlepšega gola, doseženega s "škarjicami" v uvodnem nastopu proti Srbiji, je v vrhunski formi.

Danes čaka 25-letnega Brazilca, ki proslavlja zadetke z vse bolj prepoznavnim golobjim plesom, spopad še z enim klubskim soigralcem. Z Ivanom Perišićem, izkušenim Dalmatincem, ki si je kot najstnik v drugi francoski ligi (Sochaux) delil slačilnico z nekdanjim velikanom slovenskega nogometa Valterjem Birso, nato pa si prek vrhunskih klubov (Club Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Bayern in Inter) izbojeval status enega najboljših, a tudi zapostavljenih hrvaških nogometnih asov. Z novim zadetkom lahko postane najboljši hrvaški strelec na tekmah svetovnega prvenstva vseh časov. Za zdaj je izenačen z Davorjem Šukerjem, oba sta dosegla po šest golov.

Perišić je tudi edini na svetu poleg Argentinca Lionela Messija, Portugalca Cristiana Ronalda in Švicarja Xherdana Shaqirija, ki je zadel v polno na zadnjih treh SP. Izjemna družba.

Thiago Silva proti Kovačiću

Thiago Silva in Mateo Kovačić branita barve Chelseaja. Foto: Guliverimage Na dvoboju med Brazilijo in Hrvaško, ki se bo začel ob 16. uri, bodo ljubljenca na različnih bregovih spremljali tudi privrženci Chelseaja. Mladostni veteran Thiago Silva je pri 38 letih dirigent brazilske obrambe, na katero se lahko zaneseš, Mateo Kovačić pa je od samozavestnega Južnoameričana, ki je na prejšnjih svetovnih prvenstvih izkusil kar nekaj bolečih porazov v izločilnem delu, mlajši deset let. In poln motivov, da s Hrvaško ponovi podvig izpred štirih let, ko so se slovenski sosedi zavihteli med najboljše štiri, nato preskočili še angleško oviro in po porazu s Francijo osvojili končno drugo mesto.

Brazilija je sicer nazadnje v velikem finalu zaigrala pred 20 leti. Takrat ko so Vinicius Jr., Rodrygo, Gabriel Martinelli in Antony, najmlajši člani brazilske zasedbe na SP 2022, šele dodobra shodili. Danes lahko pomagajo domovini sambe, da se že devetič uvrsti v polfinale SP.

Ko sta se Brazilija in Hrvaška nazadnje pomerili na SP, bilo je pred osmimi leti v Braziliji (3:1 za Selecao), sta takrat zaigrala tako Kovačić kot tudi Thiago Silva. Foto: Guliverimage