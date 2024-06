Alžircu na Metelkovi Maročani grozili z mačeto, razbijali so tudi v klubu

Na Metelkovi se je v soboto okoli 23. ure pred klubom Menza pri koritu zgodil incident, kjer naj bi skupina oboroženih maroških državljanov na Metelkovi nameravala obračunati z alžirskim državljanom, poroča Dnevnik. Pri sebi so imeli bokserje, palice, mačete in razpršilce. Alžirec se je zatekel v klub, kamor je skupina nato metala še steklenice in kamenje.