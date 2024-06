Danes se je med slovenskimi uporabniki družbenih omrežij začel širiti videoposnetek, ki prikazuje pretep v središču Ljubljane, med katerim naj bi eden od udeležencev uporabil tudi sekiro. Videoposnetek so nekateri uporabili kot gradivo za svarilo pred nasiljem migrantov v slovenski prestolnici in podporo samoorganizirani skupini zamaskiranih posameznikov, ki se predstavlja kot Slovenska obrambna straža. Pri policiji pojasnjujejo, da je videoposnetek v resnici nastal že maja lani, prikazoval pa je nasilen spor med državljanoma Slovenije.

Uporabnik družbenega omrežja X, nekdanjega Twitterja, je ob objavi videoposnetka že v opisu povlekel vzporednice z nedavnim dogodkom v Mannheimu v Nemčiji, ko je afganistanski priseljenec z nožem napadel družbo nemškega protiislamskega aktivista Michael Stürzenberger in nato večkrat zabodel še policista, ki je umrl zaradi poškodb.

Videoposnetek je nato delilo več slovenskih uporabnikov platforme X, pot pa je našel tudi do Facebooka in v slovensko enklavo največjega spletnega foruma Reddit.

Uporabniki so v komentarjih večinoma kritizirali policijo oziroma aktualno slovensko vlado, da ne stori dovolj glede nasilja migrantov, in izražali potrebo po oziroma podporo tako imenovanim vaškim stražam, kot je nedavno samoorganizirana Slovenska obrambna straža.

Policija: Takšno zavajanje je nesprejemljivo

A kot so danes pojasnili pri slovenski policiji, je kontekst, v katerega so mnogi uporabniki družbenih omrežij danes postavili videoposnetek, zelo očitno zavajanje javnosti in dezinformacija.

V sporočilu za javnost so navedli:



"Danes se je v javnosti pojavil posnetek pretepa v Ljubljani, zato v izogib različnim dezinformacijah posredujemo pojasnilo Policijske uprave Ljubljana.



Policijska uprava Ljubljana v tem tednu prijave takega dogodka ni prejela. Z zbiranjem obvestil pa je bilo ugotovljeno, da gre za posnetek dogodka, ki ga je policija obravnavala maja leta 2023, ko je na Kongresnem trgu v Ljubljani prišlo do spora med 36- in 40-letnima državljanoma Slovenije. 40-letnik je v dogodku 36-letnika lažje poškodoval, zato je bila zoper njega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo."

