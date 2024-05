Policija potrdila identiteto nekaterih članov samoorganizirane vaške straže v Ljubljani

"Posnetke dejanj te skupine še vedno preiskujemo v smeri ugotavljanja in potrjevanja elementov za sume storitve uradno pregonljivih kaznivih ravnanj z elementi javnega spdobujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti," je nedavne posnetke skupine, ki se je organizirala v tako imenovano vaško stražo, komentiral direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejc. Med njimi so tudi mladoletne osebe, policija pa jih je nekaj že obravnavala tudi zaradi drugih kaznivih dejanj.

Prijave domnevnih žrtev do danes na policiji še niso prejeli, so pa ugotovili identiteto nekaterih članov omenjene skupine. "Gre za mlajše osebe, nekateri so že bili obravnavani v policijskih postopkih, mi jim rečemo operativno zanimive osebe," je razkril Omejc. Med njimi so tudi mladoletne osebe.

Kaj je skupina počela sredi Ljubljane, smo poročali v spodnjem videoposnetku:

"Tako imenovane vaške straže, varde ali druge podobne oblike samoorganiziranja, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oz. policije, predstavljajo varnostno tveganje," je še opozoril Omejc, saj negativno vplivajo na občutek varnosti, čeprav ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja, je dodal.

V policiji izrecno nasprotujejo ustanavljanju takšnih skupin, njihovo delovanje pa skrbno spremljajo in prilagajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti, presojajo tudi morebitna odklonska dejanja. "Enako izvajamo tudi v tem konkretnem primeru," je še poudaril Omejc.

Ljubljana je relativno varno mesto

Povedal je še, da je Ljubljana relativno varno mesto.

Na območju Mestne občine Ljubljana je število vseh obravnavanih kaznivih dejanj letos v primerjavi z lani manjše za osem odstotkov: "Stanje kriminalitete se ne povečuje, kot se želi pogosto prikazati v javnosti."