V pretepu s huligani zabodli brata podpredsednika vlade Federacije BiH, ki je umrl v bolnišnici

V nedeljo popoldne so v Beogradu ubili mlajšega brata podpredsednika vlade Federacije Bosne in Hercegovine Vojina Mijatovića, je potrdil srbski notranji minister Ivica Dačić. Neuradno je Mijatovićev brat, Đorđe Mijatović, skušal zaščititi mladoletnega sina pred skupino huliganov, med pretepom pa so ga zabodli z nožem. V bolnišnico so ga sprejeli v kritičnem stanju, tam pa je poškodbam podlegel.

"Sinoči, okoli 18., 19. ure, so policisti prejeli klic o prerivanju, odšli so na naslov na Voždovcu in tam našli poškodovanega moškega z ženo. Moškega so odpeljali na urgenco, kjer je umrl," je za Blic TV potrdil srbski notranji minister Ivica Dačić.

Nagajali so mu, ko se je igral z žogo

Brata ministra v vladi, Đorđa Mijatovića, naj bi pretepli huligani, ki naj bi nadlegovali njegovega sina. Neuradno naj bi sina udarila mladeniča, ki ju policija še išče.

Dačić je še povedal, da ugotavljajo tudi, ali je moški umrl zaradi prejetih udarcev. "Obdukcija bo razkrila podrobnosti, zdravniki pa pravijo, da je imel tudi epileptične napade," je še dodal. O primeru so že obvestili višje državno tožilstvo v Beogradu, ki je zahtevalo obdukcijo.

Po poročanju srbskih medijev je Mijatovićev sin očetu včeraj potožil, da so ga mladeniči nadlegovali v parku in mu ukradli žogo. Mijatović je nato odšel v park, kjer so ga po krajšem pogovoru napadli, pretepli in zabodli z nožem.