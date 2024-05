Avstralska policija po napadu z nožem ubila najstnika

Policisti v Zahodni Avstraliji so v soboto ustrelili 16-letnika, ki je na parkirišču v predmestju na obrobju Pertha zabodel moškega. Ta je poškodovan in se zdravi v bolnišnici, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Najstnik, ki je izvedel napad, naj bi se radikaliziral prek spleta.

"16-letnik, oborožen z nožem, je napadel policiste, potem ko je že napadel moškega na parkirišču. Policist je ustrelil proti njemu, najstnik pa je zaradi posledic strela umrl," je danes po navedbah španske tiskovne agencije EFE povedal premier zvezne države Zahodna Avstralija Roger Cook.

Avstralski premier Anthony Albanese se je policiji zahvalil za ukrepanje in dejal, da "v Avstraliji ni prostora za nasilni ekstremizem".

Po besedah policistov je fant "tekal po parkirišču, oborožen z nožem", preden je v hrbet zabodel očitno naključnega moškega, je poročala avstralska televizija ABC. Najprej so ga skušali ustaviti z električnim paralizatorjem, vendar brez uspeha, zato ga je policist ustrelil.

Mladoletnega osumljenca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga nato razglasili za mrtvega, je pojasnil policijski komisar Zahodne Avstralije Col Blanch. Moški, ki ga je poškodoval, se zdravi v bolnišnici, njegovo stanje pa je stabilno.

Policisti so povedali še, da "obstajajo znaki, da se je osumljenec radikaliziral na spletu" in da je deloval sam. Dodali so, da je bil najstnik policiji že poznan in da je sodeloval v programu za pomoč posameznikom, pri katerih obstaja tveganje, da se radikalizirajo.