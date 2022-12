Presenetljive novice iz portugalskega tabora

Pepeja so po koncu četrtfinalne tekme, v kateri je z 1:0 zmagal Maroko in napredoval v polfinale, kjer ga v sredo (ob 20. uri) čaka Francija, odpeljali v bolnišnico, kjer so po pregledu potrdili zlom podlakti.

Iz Portugalske nogometne zveze niso sporočili, kako dolgo bo moral član Porta počivati. Pepe je za reprezentanco odigral 133 tekem.

Pepe je bil izjemno kritičen do dela sodnikov:

Pepe:



🗣 "It's inadmissible that an Argentine referee was in charge today after what happened yesterday, with Messi complaining. After what I saw today, they can give the title to Argentina now.” pic.twitter.com/kty9Ppg17S