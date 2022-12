Maročan poljubil Pepeja in postal spletna atrakcija #video

Nogometaši Maroka so na svetovnem prvenstvu v Katarju priredili prvovrstno senzacijo. Po Španiji so izločili še Portugalsko. Premagali so jo z 1:0 in se v zgodovino zapisali kot prva afriška reprezentanca, ki se je prebila v polfinale največjega tekmovanja na svetu. Globoko v sodnikovem podaljšku se je Portugalcem ponudila zrela priložnost za izenačenje, a je izkušeni Pepe z glavo poslal žogo mimo vrat. Maroški branilec Jawad El Yamiq si je takrat tako oddahnil, da je od sreče poljubil Portugalca, ki pa v velikem razočaranju zaradi zapravljene priložnosti sploh ni opazil, kaj si je privoščil Afričan.

Maročani so v soboto pisali zgodovino. Osrečili niso le svojih navijačev, skoraj 40 milijonov rojakov, ampak nasploh vse Arabce in Afričane. Postali so namreč prvi predstavniki črne celine, ki so se na svetovnem prvenstvu prebili med najboljše štiri. Temu primerno je bilo proslavljanje po veliki zmagi nad Portugalsko.

Jawad El Yamiq si je dal duška ob proslavljanju zgodovinskega preboja Maroka med najboljše štiri na SP. Foto: Reuters

Maroko tako nadaljuje imeniten niz, saj ni prejel zadetka niti proti četrti evropski nogometne velesili. Z nedotaknjeno mrežo jo je odnesel proti Hrvaški (0:0), ki jo v torek čaka polfinalni spopad z Argentino, Belgiji (2:0), Španiji (0:0 – nato zmaga po izvajanju 11-m), nazadnje pa tudi proti Portugalski (1:0).

Pepe imel "na glavi" izenačenje, a ...

Ni pa manjkalo dosti, da bi se v podaljšek prelevil tudi spopad z evropskimi prvaki iz leta 2016. V predzadnji minuti sodnikovega podaljška se je priložnost ponudila Pepeju, ko je imel 39-letni legendarni portugalski branilec, sicer rojen v Braziliji, na glavi izenačenje, a je zgrešil cilj. Žogo je poslal mimo vrat, nogometaši Maroka in njihova večdesettisočglava množica navijačev na tribunah si je lahko pošteno oddahnila.

Jawad El Yamiq le dio este beso a Pepe en la última jugada que tuvo #POR para empatarle el partido a #MOR 😂😂😂💋 pic.twitter.com/ad5MGpGUM8 — Pablo Benítez (@pbenitezuy) December 10, 2022

Branilec Jawad El Yamiq si je takrat v navalu sreče dovolil potezo, ki je pozneje hitro zaokrožila po svetovnem spletu. S hrbta se je namreč približal Pepeju, ki se je po zapravljeni priložnosti za izenačenje držal za glavo, in ga poljubil. Če bi namreč Portugalska izenačila, bi imela v podaljšku prednost igralca več, saj je bil v izdihljajih srečanja izključen Walid Cheddira.

funniest moment of the match:

when pepe missed a header and the Moroccan defender Jawad El yamiq kissed his head😭#MoroccovsPortugal#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YEOfWZwS0I — ♡ (@whydelicate) December 10, 2022

Razočaranje Cristiana Ronalda in Pepeja po zapravljeni priložnosti 39-letnega Portugalca v sedmi minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters Veselje Maroka po zgodovinskem uspehu je bilo nepopisno. 30-letni El Yamiq, sicer branilec španskega Valladolida, kjer je njegov predsednik sloviti Brazilec Ronaldo (Ronaldo Luis Nazario de Lima), je tako pomagal Maroku do prvovrstne senzacije, po kateri so portugalskega kapetana in rekorderja Cristiana Ronalda oblile solze. To je bil skoraj verjetno namreč zadnji nastop 37-letnega superzvezdnika na svetovnem prvenstvu.

Podobno velja tudi za dve leti starejšega Pepeja, ki je po bolečem izpadu izpostavil nezadovoljstvo s sojenjem, medtem ko čakata Maročane na mundialu v Katarju še dve tekmi. Najprej polfinalni spopad v sredo ob 20. uri z aktualnimi svetovnimi prvaki Francozi.

Kakšna bi bila to šele zgodba, če bi jo levi z Atlasa po Špancih in Portugalcih zagodli še galskim petelinom …