Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Ameriški novinarji, ki so med četrtfinalno tekmo med Argentino in Nizozemsko v novinarski loži na tribuni stadiona Lusail sedeli v bližini 48-letnega Granta Wahla, priznanega športnega novinarja in nogometnega analitika pri CBS Sports, ki ga je na Twitterju spremljalo več več 850 tisoč sledilcev, poročajo, da je bil na tekmi dobre volje, da pa je v trenutku, ko so nogometaši na igrišču začeli izvajati enajstmetrovke, vstal in se zgrudil na tla.

Kljub hitremu prihodu zdravniške službe mu ni bilo več mogoče pomagati. Wall Street Journal piše, da je Wahl očitno doživel srčni napad.

Brat trdi, da je bil Grant Wahl umorjen



Njegov brat Eric Wahl je v objavi na družbenih omrežjih izrazil svoje prepričanje, da je bil Grant umorjen. Grant Wahl je širšo javnost letos nase opozoril z objavo tvita, v katerem je sporočil, da ga zaradi majice z motivom mavrice, ki je simbol skupnosti LGBT, varnostniki niso spustili na stadion v Katarju. Kot je razkril njegov brat, so mu po tem incidentu grozili s smrtjo, zato je prepričan, da je bil Grant žrtev umora.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

Zaradi slabega počutja je poiskal zdravniško pomoč

Čeprav ameriški novinarji poročajo, da se je Wahl na tekmi četrtfinala dobro počutil, pa je sam še v ponedeljek na svoji spletni strani zapisal, da je zaradi slabega počutja obiskal kliniko v Katarju.

"Moje telo se je končno zlomilo. Trije tedni s pomanjkanjem spanja, ogromno stresa in dela ti to lahko povzročijo," je zapisal. "To, kar je bil zadnjih deset dni prehlad, se je na večer tekme med ZDA in Nizozemsko spremenilo v nekaj precej hujšega. Čutil sem velik pritisk in nelagodje v predelu prsnega koša," je še zapisal. Dodal je, da je bil njegov test na covid-19 negativen, da pa je zaradi opisanih simptomov poiskal pomoč zdravnika.

"Obiskal sem kliniko znotraj medijskega središča in izvedel, da imam najverjetneje bronhitis. Zdravnik mi je predpisal antibiotike in sirup proti kašlju in že po nekaj urah se počutim precej bolje. Ampak še vedno ne povsem v redu," je še zapisal v ponedeljkovi objavi.

Pretreseni tudi pri ameriški nogometni zvezi

Novico o smrti priznanega novinarja, ki je poročal že s svojega osmega svetovnega nogometnega prvenstva, so objavili tudi pri ameriški nogometni zvezi. "Celotna ameriška nogometna družina je povsem zlomljena ob novici, da smo izgubili Granta Wahla. Zahvaljujemo se mu za njegovo veliko predanost in vpliv na našo igro. Njegovo pisanje in zgodbe, ki jih je pripovedoval, bodo živele naprej," so še zapisali.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Grant Wahl se je leta 1996 pridružil Sports Illustrated, takrat premierni ameriški športni publikaciji, da bi poročal o nogometu. Pri reviji je ostal do leta 2020, leto kasneje pa se je pridružil mreži CBS Sports, za katero je pokrival petkovo tekmo med Argentino in Nizozemsko na stadionu Lusail, poroča STA. Sodeloval je tudi s Fox Sports. Bil je tudi avtor uspešnice The Beckham Experiment (2009), v kateri je osvetlil prestop angleškega nogometnega zvezdnika Davida Beckhama v LA Galaxy.

Preberite še: