Nov odstop: poslavlja se tudi legendarni selektor Nizozemske #video

"Ne bom nadaljeval. To je bila moja zadnja tekma," je po izpadu s svetovnega prvenstva na novinarski konferenci izjavil 71-letni strateg tulipanov Louis van Gaal. "Kot reprezentanca nismo izgubili niti na eni tekmi. Ne vem, kolikokrat smo zmagali, v iskalnik na Googlu lahko vpišete 'Louis van Gaal Nizozemska' in preverite našo razliko v golih," je predlagal zbranim predstavnikom medijev.

