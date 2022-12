Čustven prizor, ki je obšel svet. Desetletni Hrvat tolažil objokanega Neymarja.

Brazilski nogometni zvezdniki so bili po šokantnem izpadu proti Hrvaški v četrtfinalu svetovnega prvenstva zelo razočarani. Mnogi niso skrivali solza. Med tistimi, ki jih je nepričakovan neuspeh najbolj prizadel, je bil največji brazilski as Neymar. Ko ga je po tekmi tolažil Leonardo Perišić, desetletni sin hrvaškega reprezentanta Ivana Perišića, je fotografija čustvenega objema brazilskega rekorderja in mladega Hrvata hitro obšla svet.

Po zgodovinski zmagi Hrvaške nad Brazilijo, s katero so se slovenski sosedi uvrstili med štiri najboljše izbrane vrste na svetu, so zelenico preplavili tudi otroci številnih reprezentantov. Izbranci Zlatka Dalića so preboj v polfinale SP v Katarju proslavljali z družinskimi člani. Na igrišču se je tako znašel tudi Leonardo Perišić, desetletni sin Ivana Perišića, enega izmed najboljših hrvaških nogometašev.

Ko je najstarejši od treh otrok 33-letnega Dalmatinca, enega izmed zgolj štirih nogometašev na svetu, ki so se na zadnjih treh svetovnih prvenstvih vpisali med strelce (poleg njega še prihodnji tekmec Argentinec Lionel Messi, Portugalec Cristiano Ronaldo in Švicar Xherdan Shaqiri), na drugi strani zelenice uzrl objokanega Neymarja, je poskušal pristopiti do njega.

Perisic's son gave a crying Neymar room from a distance to see if it was ok to meet and then ❤pic.twitter.com/QSFylg1JFc — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 10, 2022

V hrvaškem dresu z očetovo številko 4 in napisom Leo je prišel v neposredno bližino, a ga varnostniki sprva niso hoteli spustiti bližje. Ko je to videl objokani Neymar, jim je dovolil, da mladega Hrvata spustijo bližje.

Ivan Perisic's son, Leo, ran over to console Neymar after the match 😢



Sports. ❤️ pic.twitter.com/FobFDyG1Rj — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022

Leonardo je skušal potolažiti 30-letnega brazilskega napadalca, sledila sta stisk rok in čustven objem, ki sta prek družbenih omrežij zaokrožila po svetu. Leonardo je pred tem spremljal dvoboj na tribunah z mamo Josipo in sestro Manuelo.

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears. 🇧🇷🇭🇷 #Qatar2022



This video is simply great 🤍🎥 pic.twitter.com/xJeIn1Rxmv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022

Sin hrvaškega nogometaša Tottenhama je tako tolažil največjega brazilskega zvezdnika, ki je ob koncu prvega dela podaljška Selecao popeljal v vodstvo z 1:0. Po atraktivni akciji je mojstrsko zatresel hrvaško mrežo in se na večni lestvici najboljših reprezentančnih strelcev izenačil z legendarnim Pelejem (77 zadetkov).

Brazilski navijači so že proslavljali napredovanje v polfinale, a jim je pred koncem podaljška načrte prekrižal rezervist Bruno Petković. Sledilo je izvajanje enajstmetrovk, kjer je bil Neymar načrtovan kot peti izvajalec, a sploh ni prišel na vrsto, saj so si Hrvati pred tem priigrali odločilno prednost (4:2). Za Brazilce sta enajstmetrovko zapravila Rodrygo in Marquinhos.

Modrić tolažil mladega soigralca

21-letni napadalec madridskega Reala, ki klubskega soigralca Luko Modrića doživlja kot očeta, saj mu ta pri španskem velikanu zelo pomaga z nasveti tako na igrišču kot zunaj njega, ni bil kos pritisku. Hrvaški vratar Dominik Livaković je prebral njegovo namero in ubranil strel z bele točke. Rodrygo po porazu ni skrival solza.

Luka Modric: “I'm sure Rodrygo will get stronger after this. Nothing happens. We all fail”. 🤍🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/CPHC3btmCp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022

Do njega je pristopil 37-letni hrvaški velemojster Modrić in ga poskušal potolažiti. "Ko sem bil njegovih let, sem tudi sam zapravil enajstmetrovko v četrtfinalu Eura 2008 proti Turčiji. Moramo občudovati njegov pogum in odločnost, da je želel kot prvi izvesti enajstmetrovko. To ga bo v nadaljevanju kariere naredilo močnejšega," mu je dejal hrvaški kapetan, ki ga v torek podobno kot Ivana Perišića in preostale junake ognjenih čaka polfinalni spopad z Argentino. To je še ena južnoameriška velesila, ki je po hudem boju preskočila nizozemsko oviro, pri njej pa kraljuje Modrićev dolgoletni tekmec na el clasicih, 35-letni Lionel Messi.