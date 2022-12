Angleški vratar po drami zabrusil kamermanu: Malo spoštovanja, prosim #video

Angleška nogometna reprezentanca ni uspela ponoviti uspeha iz svetovnega prvenstva v Rusiji leta 2018, ko se je uvrstila v polfinale mundiala. Na tekmi četrtfinala so z 1:2 izgubili proti Francozom, branilcem naslova, ki se bodo za finalno vstopnico udarili z največjim presenečenjem letošnjega prvenstva Marokom.

Eden od tragičnih junakov srečanja je bil kapetan treh levov Harry Kane, ki je sicer s strelom z bele točke v 54. minuti zadel za izenačenje Anglije (1:1), nato pa šest minut pred koncem rednega dela zapravil novo najstrožjo kazen za izenačenje, ko je žogo poslal visoko nad mrežo francoskega vratarja Huga Llorisa.

Kane je zapravil najstrožjo kazen šest minut pred koncem rednega dela. Foto: Reuters

Pickford kamermanu: Malo spoštovanja, prosim

Kane je po tekmi, ki je pomenila tudi konec angleške zgodbe na prvenstvu v Katarju, neutolažljivo jokal na zelenici, pred vsiljivimi kamerami pa ga je skušal zaščititi vratar Jordan Pickford, ki si je s to potezo prislužil simpatije širom sveta. "Malo spoštovanja, prosim," je zabrusil kamermanu, ki je iskal najboljši kader. "Vsak potrebuje prijatelja, kot je Picford," so ob tem zapisali pri Match of the Day

Jordan Pickford asked the camera operators to back away from Harry Kane. pic.twitter.com/EjohPkSfRN — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

📸 | Jordan Pickford stopping the camera man getting close to a distraught Harry Kane.



An absolute role model, @JPickford1! 💙 pic.twitter.com/hEjCxhmEJ1 — Everton Extra (@Everton_Extra) December 10, 2022

Angleški selektor ostaja na položaju

Selektor angleške reprezentance Gareth Soutghate po tekmi ni ponudil odpovedi, kar so nekateri pričakovali, je pa izpostavil, da bi si angleški nogometaši s svojo igro zaslužili več. "Pravkar sem povedal igralcem, da ne morejo iz sebe iztisniti več kot so. Odločajo detajli. Ponosen sem na način, na katerega smo odigrali tekme na prvenstvu. Čestitke Franciji, ničesar več ne bi mogli storiti."

O kapetanu Kaneu pa: Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa. Dobili smo dva zadetka in zgrešili nekaj priložnosti. Harry Kane je bil za reprezentanco neverjeten. Tako zanesljiv. Brez golov, ki jih je dosegel za nas, sploh ne bi bili tukaj," je dejal selektor.

Selektor Gareth Southgate tolaži Harryja Kanea. Foto: Guliverimage

Kane dohitel Rooneya



Harry Kane se je z golom z bele črte v 54. minuti izenačil z angleškim rekorderjem Waynom Rooneyem, ki je za tri leve dosegel 53 golov, postal pa je rekorder med nogometaši, ki so v rednem delu tekem svetovnih prvenstev streljali največ enajstmetrovk.

Kane je bil pripravljen na dve enajstmetrovki

Na novinarsko vprašanje, ali je prvi strel z bele črte vplival na njegov način razmišljanja na preostalem delu tekme, je Kane dejal, da ne, da je vedno pripravljen na to, da bo z 11 metrov streljal enkrat ali celo dvakrat na eni tekmi.

"Vedno imam idejo, kaj želim storiti. Prva enajstmetrovka je bila odlična, pri drugi pa žoge nisem uspel udariti tako, kot bi si želel. Za to ne morem kriviti moje priprave, enostavno taka izvedba, da se ni izšlo in to moram sprejeti. Nekaj časa bo še bolelo, cela tekma me bo bolela. Kot kapetan to sprejemam, bi pa rad povedal, da ne bi mogel biti bolj ponosen na fante kot sem. Za ekipo me ne skrbi, kako bo to vplivalo nanje. Imamo nekaj res velikih talentov," je dejal 29-letni Kane, ki si želi, da Southgate ostane na opložaju selektorja. Želi si njegovega vodstva tudi na evropskem prvenstvu leta 2024.

Foto: Guliverimage

Francija, ki je v polfinale napredovala po zaslugi zadetkov Aureliena Tchouamenija v 17. minuti in Oliverja Girouda v 78. minuti, se bo za finale pomerila z Marokom, ki je iz prvenstva izločil Portugalsko. Tekma bo v sredo, 14. 12. ob 20.00.

Dan prej, v torek 20.00, bo na sporedu polfinalni obračun med Hrvaško in Argentino.

