Priznani ameriški športni novinar Grant Wahl, ki se je med četrtfinalnim obračunom Argentine in Nizozemske zgrudil in umrl, bi moral v soboto poročati s tekme med Anglijo in Francijo. Pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) so na mesto, kjer bi moral sedeti pokojni 48-letnik, postavili rože in njegovo fotografijo, posneto med službovanjem v Katarju, kjer je pokrival že osmo svetovno prvenstvo. Poklonil se mu je tudi košarkarski zvezdnik LeBron James, s katerim sta že pred več kot dvema desetletjema stkala posebno vez.

"Nocoj smo se na stadionu Al Bayt poklonili Grantu Wahlu. Danes bi moral biti tukaj. Naše misli so v teh težkih časih pri njegovi ženi Céline, njegovi družini in njegovih prijateljih," so zapisali pri Fifi ter objavili delovni prostor, na katerem bi moral v soboto med tekmo Anglije in Francije sedeti Grant Wahl. Na mizo so postavili šopek rož in fotografijo pokojnika, ki je poročal že z osmega svetovnega prvenstva.

Tonight we pay tribute to Grant Wahl at his assigned seat in Al Bayt Stadium. He should have been here. Our thoughts remain with his wife Céline, his family, and his friends at this most difficult time ❤️ pic.twitter.com/8j5pTQOrHe — FIFA Media (@fifamedia) December 10, 2022

Foto: Guliverimage

Wahl je umrl med petkovo četrtfinalno tekmo med Nizozemsko in Argentino. Pred izvajanjem 11-metrovk se je zgrudil na tla, kljub posredovanju zdravstvenega osebja mu ni bilo več pomoči. Nekateri ameriški mediji poročajo, da je priznani novinar, ki je v zadnjih dneh poročal o svojem slabšem zdravstvenem stanju - prejel je antibiotike -, doživel srčni napad. Wahlov brat Eric pa je v objavi na družbenih omrežjih izrazil prepričanje, da je bil Grant umorjen.

Jamesa postavil na "košarkarski zemljevid"

Pokojniku se je na družbenem omrežju poklonil tudi košarkarski zvezdnik LeBron James, ki je z Wahlom še kot najstnik stkal posebno vez. Wahl je bil namreč pred prehodom v nogometne vode specializiran za košarkarske teme.

Poklonil se mu je tudi James, v katerem je Grant kot eden prvih videl veliko košarkarsko zvezdo. Foto: Reuters

V začetku tisočletja je pod drobnogled vzel takrat komaj 17-letnega Jamesa, dolgo delal na zgodbi o perspektivnem košarkarju in poskrbel za ikonično naslovnico Sport Illustrated z naslovom "The chosen one".

You had a huge impact on me and my family and I’m so appreciative of you. A great person and journalist. Rest In Paradise Grant Wahl. 🙏🏾🤎👑 https://t.co/rvFDGEA9fz — LeBron James (@KingJames) December 10, 2022

"Tudi ko sem napredoval in postal profesionalec, on pa je odšel v drug šport, sem se vedno, ko sem videl njegovo ime, spomnil na najstnika in Granta. Tragična izguba. Žalostno je, ko izgubiš nekoga tako velikega, kot je bil on. Njegovi družini želim vse najboljše, naj počiva v raju," je na družbenem omrežju ob tragični novici zapisal James.