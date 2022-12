Pred štirimi leti so Hrvati Lionela Messija in soigralce premagali s 3:0.

Pred štirimi leti so Hrvati Lionela Messija in soigralce premagali s 3:0. Foto: Guliver Image

Lionel Messi bo največja zvezda na zelenici na torkovi polfinalni tekmi Argentine in Hrvaške. V četrtfinalu je na svoji 24. tekmi na svetovnih prvenstvih zabil svoj še deseti gol (in nato še enega ob streljanju 11-metrovk, s katerimi so izločili Nizozemsko). Obenem je s pravo malo čarovnijo priigral prvi gol Argentine na tekmi. Ko je podal za gol, ne da bi pogledal v smeri soigralca. Tako se zdaj nogometni svet sprašuje, ali lahko po Neymarju Hrvaška zaustavi še Messija.

Bruno Petković Foto: Reuters "Nimamo posebnega načrta ali individualnega pristopa, kako ustaviti Messija. Že na prejšnjih tekmah proti odličnim ekipam z odličnimi posamezniki smo igrali kot ekipa. Nikoli se nismo osredotočili samo na enega igralca. Zato menim, da tudi tokrat ne bomo imeli posebnega načrta, kako ustaviti določenega igralca. Argentina ima veliko dobrih igralcev, ne bomo se osredotočili samo na enega," odgovarja napadalec Bruno Petković, ki je na četrtfinalni tekmi z Brazilijo v 117. minuti zadel za izenačenje. Messija in soigralce so Hrvati zaustavili že pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko so jih v skupinskem delu premagali s 3:0.

"Izločili smo Brazilce, zato smo pripravljeni na Argentino"

"Smo med štirimi najboljšimi ekipami, to je neverjeten uspeh, a ne želimo se ustaviti. Osredotočeni smo na Argentino in pripravljeni na še eno zgodovinsko tekmo," je dejal vezist Mario Pašalić, ki o Argentini pove: "Gre za čvrsto, agresivno in borbeno reprezentanco. Messi je vodja te generacije in še vedno najboljši nogometaš na svetu. Tako kot proti Braziliji bomo morali tudi proti Argentini igrati kot moštvo. Toda ne smemo preveč razmišljati o njih, temveč se hrabro postaviti na zelenici. Izločili smo Brazilce, zato smo pripravljeni na Argentino."

Lionel Messi Foto: Reuters Tudi branilec Josip Juranović je novinarski konferenci poudaril, da Hrvaška igra moštveno in je to njena največja odlika. "Naša skrivnost je, da smo kot eno. Smo kot družina. Od prve do zadnje minute dihamo kot eno. To je preprosta skrivnost našega uspeha," je poudaril Juranović. Posebej pa je opozoril še na vezno linijo: Luko Modriča, Matea Kovačića in Marcela Brozovića. "Meteo, Luka in Marcelo so najboljša vezna linija v hrvaški zgodovini. Take ne bo več. Ko njim podaš žogo, je ta bolj na varnem kot tvoj denar v banki." Seveda pa je pomemben mož, da Hrvaška drugič zapored igra v polfinalu svetovnega prvenstva, tudi vratar Dominik Livaković, ki je tako v osmini finala kot v četrtfinalu ubranil tri 11-metrovke.