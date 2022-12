Za Ibrahimovića ni dileme: Vse je že zapisano, Messi bo prvak

"Mislim, da je že zapisano, kdo bo prvak. In veste, koga mislim," je pred današnjim polfinalnim spektaklom svetovnega nogometnega prvenstva, na katerem se bosta pomerili reprezentanci Argentine in Hrvaške, povedal švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović. "Messi bo dvignil pokal. Je že zapisano," je dodal karizmatični nogometni veteran.

Zlatan Ibrahimović, ki je s švedsko reprezentanco nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, v letih 2002 in 2006, pri zrelih 41 letih še vedno ne razmišlja o upokojitvi in je trenutno član italijanskega prvoligaša AC Milan. In čeprav je po očetu Bosanec in po materi Hrvat – njegova mati je iz okolice Škabrnje –, je prepričan, da bo danes v polfinalu SP v Katarju srečnejša reprezentanca, ki ji poveljuje Lionel Messi. S 35-letnim Argentincem je Ibrahimović med letoma 2009 in 2011 igral za Barcelono.

"Hrvaška je močna," priznava švedski veteran, a to ne bo dovolj, da bi premagala tudi favorizirano Argentino. Dotaknil se je tudi drugega polfinala, v katerem bosta v sredo obračunali izbrani vrsti Francije in Maroka. Odlične igre branilcev naslova seveda niso nobeno presenečenje, prav tako pa ga ni presenetil podvig Maroka, ki je postal prva afriška in arabska nacija z uvrstitvijo v polfinale.

"Mislim, da to ni preveliko presenečenje, že pred prvenstvom je bilo jasno, da je Maroko močan, na prvenstvu pa se tako ali tako lahko zgodi karkoli. Morda je malce presenetljivo le to, da je prišel tako daleč, a takšne zgodbe so ljudem všeč."

