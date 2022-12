Norišnica v Dohi: prišlo pet tisoč glasnih Hrvatov, Argentincev kar osemkrat več

Dve državi, dve reprezentanci, dve celini. Hrvaško in Argentino loči več kot 11 tisoč kilometrov, a bodo njuni dokazano strastni navijači danes z mislimi skupaj. Od 20. ure bodo trepetali za usodo ljubljencev v Katarju, kjer se bodo nogometni zvezdniki Hrvaške in Argentine potegovali za vstop v finale svetovnega prvenstva. Danes se obeta imenitna navijaška kulisa. Tako v Katarju kot tudi poletni Argentini in zimski Hrvaški.

To pa je razlika. Če imajo slovenski sosedi v teh tednih že opravka z zimskimi razmerami in se živo srebro na merilcih temperature nevarno bliža ničli, pa na jugu Južne Amerike kraljuje pravo poletje.

Kako toplo je v teh dneh v Argentini:

Danes bo v Argentini vroče v vseh pogledih. Toplo in sončno vreme bo kot nalašč za dvigovanje napetosti v deželi fanatičnih nogometnih privržencev, ki čutijo, da je v domovini tanga napočil trenutek za tretji svetovni naslov.

Če bo Lionel Messi letos postal svetovni prvak, se bo lahko pohvalil z lovoriko, ki jo je leta 1986 mojstrsko osvojil njegov pokojni rojak Diego Armando Maradona. Foto: Reuters

Držijo pesti za 35-letnega nogometnega boga Lionela Messija, da bi svojo bogato kariero kronal z največjo lovoriko. Po zmagah nad Avstralijo in Nizozemsko, po katerih so se gavči uvrstili med štiri najboljše reprezentance na svetu, je evforija na vrhuncu. Ko so v športnem dnevniku Ole spraševali bralce, kdo se bo danes prebil v finale, jih je kar 89 odstotkov odgovorilo: Argentina.

V Doho je prispelo okrog pet tisoč hrvaških navijačev. Foto: Reuters

Optimizem pa vlada tudi na Hrvaškem. V neposredni soseščini Slovenije ne manjka navijačev, ki so prepričani, da bi lahko Dalićeva četa le štiri leta po drugem mestu na svetu naredila še korak naprej in osvojila svetovno prvenstvo.

Kako je v teh dneh na Hrvaškem:

Ko so na Indexu spraševali navijače, kdo bo napredoval v finale, jih je kar 90 odstotkov odgovorilo, da bodo slast zmage okusili ognjeni.

Navijači so na dan tekme razvili velikansko zastavo na plaži pred hotelom Hilton, kjer so nastanjeni hrvaški nogometaši:

Navijači ponovno s ogromnom zastavom pružili podršku igračima 🇭🇷 #katar2022



Odbrojavanje do utakmice ➡️ https://t.co/45CfEzGJ4G pic.twitter.com/wQ8qm4umTE — HRT Sport (@HRTsport) December 13, 2022

Friško iz Katra stigle su nam snimke : Navijači stigli pred hotel Vatrenih. Tradicionalno se razvila i najveća hrvatska zastava. Zagrijavanje za utakmicu u #20sati može početi 🔥🤍❤ ✌🏻



Izvor: Tomislav Mileis@N1infoZG@HNS_CFF#CroatiavsArgentina #WorldCup2022 #football #news pic.twitter.com/WEEvur5Xap — Ema (@EmaBasicN1) December 13, 2022

Danes bodo na največjem stadionu v Katarju (Lusail) prevladovali argentinski navijači. Zbralo naj bi se jih okrog 40 tisoč. V Doho pa je pripotovalo tudi okrog pet tisoč Hrvatov, tako da bo danes na uvodnem polfinalnem spopadu SP 2022 navijaška norišnica. V prednosti bodo Argentinci, a se Hrvati, ki bodo danes prvič na tem prvenstvu nastopili v rezervnih dresih (modre barve), tolažijo, da je bilo podobno razmerje navijačev tudi v četrtfinalu proti Braziliji.

Privrženci Argentince so preplavili Katar:

🌕 De noche...

☀️ Y de día...



Anoche el banderazo argentino se hizo escuchar en Souq Waquif, y hoy, a horas el inicio de la semifinal entre #Argentina 🇦🇷 y #Croacia 🇭🇷, los hinchas también palpitan el duelo en el centro neurálgico de Doha.



🎥 SPORT7



🏆 #Ilusión2022 pic.twitter.com/WqNnXefwWe — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) December 13, 2022

Banderazo en Doha, ya se vive el partido entre la Argentina y Croacia por una de las semifinales de #Qatar2022 pic.twitter.com/jKBlsKAr6J — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) December 12, 2022

To Hrvatov ni zmotilo, na koncu so se razveselili napredovanja, ki so ga zaradi dolgoletnega rivalstva med južnoameriškima velesilama proslavljali tudi navijači Argentine. Danes bodo imeli opravka s Hrvaško, svetovnim nogometnim fenomenom, še sami. In to ob izjemni navijaški kulisi.