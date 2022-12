Messi se je znesel nad Hrvati: Mi smo norci, uspelo nam je!

Po prepričljivi zmagi Argentine nad Hrvaško (3:0), s katero so se gavči uvrstili v nedeljski finale SP v Katarju, je najbolj odmevala čarobna predstava Lionela Messija. Ljubljenec navijačev, ki tako močno hrepeni po naslovu svetovnega prvaka, je blestel. Zasenčil je slovenske sosede, dosegel zadetek in asistenco, ter se podpisal pod kopico zgodovinskih presežkov. "Zdaj nas čaka še zadnja tekma. Tisto, kar smo si želeli," pojasnjuje 35-letni superzvezdnik, ki je še korak bližje temu, da bi postal okronan za najboljšega vseh časov.

"Albiceleste" so svojim zvestim in še kako strastnim navijačem priredili imeniten večer. V polfinalu svetovnega prvenstva so zasluženo odpravili Hrvaško (3:0), se ji maščevali za visok poraz pred štirimi leti v Rusiji (0:3), hkrati pa dokazali, kako stopnjujejo formo ob pravem času, kar je imenitna popotnica za nedeljski finale.

Najboljši igralec dvoboja je bil priljubljeni in na tem prvenstvu zelo razigrani "veteran" Lionel Messi, ki se je po dvoboju naposlušal pohval. To je bila ena izmed predstav, o kateri se bo govorilo še dolgo. Že dolgo ga ni bilo junaka, ki bi se tako dovršeno znesel nad Hrvati in jim porušil načrte. Argentina si je z njegovo obilno pomočjo prvič po letu 2014 zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva!

Messi je svoj izkupiček na SP povišal na 11 zadetkov in 8 asistenc. Foto: Reuters "V mojih mislih se prepleta veliko stvari, zelo je vznemirljivo. Spremljati na tem svetovnem prvenstvu vse te ljudi in mojo družino … To je bilo nekaj neverjetnega. Zdaj smo tam, kjer smo želeli biti,'' je po eni najslajših zmag v karieri pojasnil 35-letni argentinski kapetan, za katerim je izjemno tekmovanje. Na letošnjem mundialu v Katarju je prispeval že 5 zadetkov in 3 asistence ter skoraj podvojil izkupiček s prejšnjih tekmovanj, na katerih je zbral 6 zadetkov in 5 asistenc.

"Ne vem, če je to moje najboljše svetovno prvenstvo. Lahko pa povem, da uživam, odkar sem prišel v Katar. Čeprav smo izgubili prvo tekmo, smo bili prepričani, da nam bo uspelo. Vemo, kaj smo. Navijače smo prosili, naj verjamejo v nas. Naša skupina igralcev je nora. Mi smo norci, uspelo nam je. Uživajmo zdaj,'' so ga prevzela čustva po veličastnem večeru dvakratnih svetovnih prvakov v Katarju.

Kapetan Messi bo v nedeljo naskakoval tretji svetovni naslov Argentine. Foto: Reuters

"Imeli smo opravka s tako težkimi kot tudi uspešnimi situacijami. Zdaj doživljamo nekaj spektakularnega. Uživamo skupaj z vsemi navijači, ki so tukaj, ter z vsemi Argentinci, ki so ostali v domovini. Le predstavljam si lahko, kako noro mora biti zdaj tam," je z mislimi tudi pri rojakih, ki spremljajo dogajanje na mundialu v poletnem vremenu v Južni Ameriki.

Statistični presežki Lionela Messija: Proti Hrvaški je odigral že 25. tekmo na svetovnem prvenstvu in se s tem na večni lestvici rekordov izenačil z Nemcem Lotharjem Matthäusom . V nedeljo bo superzvezdnik iz Rosaria, ki pri Argentini nosi ''sveto'' številko 10, že sam na vrhu.



. V nedeljo bo superzvezdnik iz Rosaria, ki pri Argentini nosi ''sveto'' številko 10, že sam na vrhu. Postal je prvi nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je na štirih zaporednih tekmah prispeval tako zadetek kot tudi asistenco. Tovrstna statistika se sicer vodi od leta 1966.



Postal je najboljši strelec Argentine v zgodovini svetovnih prvenstvev. Zdaj se lahko pohvali že z 11 zadetki. Prejšnji rekorder Gabriel Batistuta jih je dal 10.



jih je dal 10. Postal je prvi nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev, vsaj tisti modernejši, odkar se podeljujejo priznanja za igralce tekme, ki je omenjeno trofejo prejel že desetkrat. Naslednji na večni lestvici rekordov? Dolgoletni Messijev rival Cristiano Ronaldo, ki je bil igralec tekme na SP sedemkrat. Letos je s Portugalsko neslavno izpadel v četrtfinalu proti Maroku in v solzah zapuščal zelenico po svojem zadnjem nastopu na SP.

Privoščil si je vse osrednje hrvaške junake

Joška Gvardiola bo še dolgo "preganjala" 69. minuta, ko ga je vrhunsko preigral Lionel Messi. Foto: Reuters Messi se pri 35 letih zaveda, da je pred njim še zadnja priložnost, da bi uresničil otroške sanje in postal svetovni prvak. Podobno razmišljajo tudi njegovi soigralci. Po tekmi z Nizozemsko, na kateri je pokazal javnosti tudi svojo jezno, divjaško plat in s tulipani obračunal v slogu, katerega od njega v preteklosti nismo bili vajeni, se je izkazal še proti Hrvaški. Na bolj miren, a toliko bolj čaroben način. Znova je zadel v polno, znova je asistiral. In to kako.

Mlademu hrvaškemu branilcu Jošku Gvardiolu, ki je v zadnjih tednih navduševal na vsakem koraku in dajal vtis, da mu nihče ne more uiti, je podal učno uro. V nekaj sekundah ga je sredi drugega polčasa mojstrsko preigral in zaobšel, nato pa elegantno podal Julianu Alvarezu, strelcu dveh zadetkov. In slavje Argentine se je lahko začelo.

V dvoboju velikih mojstrov nogometne igre je krajšo potegnil Luka Modrić. Foto: Reuters Messi si je na uvodnem polfinalu SP 2022 tako privoščil vse osrednje hrvaške junake. V neposrednem obračunu velikih desetk, ki lovita svojo zadnjo priložnost za svetovni naslov, je pokazal bistveno več od Luke Modrića in zasenčil zvezdnika madridskega Reala.

Vratarju Dominiku Livakoviću, ki je Japoncem in Brazilcem grenil življenje ob strelih z bele točke, je z neubranljivim udarcem v zgornji kot vrat (Hrvat se je resda vrgel v pravo smer, a je bil občutno prenizek, da bi ubranil strel) dal vedeti, kakšno mojstrstvo in hladnokrvnost se skrivata v njem, nato pa jo je za ''piko na i'' zagodel še Gvardiolu. Za končnih 3:0.

Enemu največjih kandidatov za osvojitev priznanja najboljšega mladega nogometaša na SP 2022 in morda prvega branilca, za katerega bo kateri izmed bogatih klubskih snubcev odštel vsaj 100 milijonov evrov, je pokazal, kako še vedno spada med elito. Med nogometna božanstva, ki še niso rekla zadnje.

Dominik Livaković, ki na tem SP odlično brani 11-metrovke, je imel opravka s popolno izvedenim strelom argentinskega rekorderja. Foto: Reuters

"Naša skupina igralcev je zelo pametna. Točno vemo, kaj je potrebno storiti v vsakem trenutku. Vedeli smo, da bo posest žoge pripadla Hrvatom, saj imajo izjemno zvezno vrsto, a smo tudi vedeli, da je to lahko naša priložnost. Včasih, ko izgubijo žogo, so namreč nepovezani in puščajo ogromno praznega prostora," je po dvoboju pojasnil recept, s katerim so se lotili Hrvaške in se na koncu zasluženo uvrstili v finale.

Vsaka tekma je bila kot finale

Njegov nekdanji soigralec pri Barceloni Zlatan Ibrahimović je še pred polfinalnim dvobojem napovedal, kako je v Katarju že vse odločeno. Da je v zvezdah zapisano, kako bo letos na svetovnem prvenstvu najboljši Messi, z njim vred pa tudi Argentina. Sodeč po izvrstni predstavi, s katero so gavči kot prvi na tem prvenstvu spretno razorožili hrvaško igro, so na dobri poti.

Čeprav se je Lionel Messi med srečanjem večkrat prijel za levo stegensko mišico, je blestel na igrišču. Foto: Reuters

Hrvati so se pred tekmo tolažili, da bi lahko Argentinci podlegli prevelikemu pritisku, češ da so favoriti, hkrati pa je to zadnja priložnost Messija za svetovni naslov. A po bitki, polni rumenih kartonov in zbadanj, ko so preskočili nizozemsko oviro, so prešli še na višjo raven, s katero so v torek navdušili nogometni svet in se kot prvi uvrstili v finale.

''Vedeli smo, da ne spadamo med največje favorite za osvojitev naslova, a nismo hoteli nobenemu na tem prvenstvu ničesar podariti. To smo tudi dokazali. Tekmo po tekmo. Nismo si mislili, da bomo na začetku izgubili proti Savdski Arabiji. Nato je sledil test zrelosti za ekipo. Dokazali smo našo moč. Preostale tekme smo dobili, a je bilo zahtevno, saj je bila vsaka tekma za nas kot finale. Zavedali smo se, da bi se lahko stvari zapletle, če ne bi dobivali tekem. Tako pa smo dobili pet finalnih tekem. Upam, da bo tako tudi v nedeljo,'' je Messi razkril največji cilj. Da bi v nedeljo premagal še boljšega iz drugega polfinala, v katerem se bosta spopadla Francija in Maroko.