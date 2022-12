Bo Messi le prišel do statusa božanstva in se postavil ob bok Maradoni? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 15. uri se bo na Planetu s studijsko oddajo začela najbolj pričakovana tekma letošnjega leta. V velikem finalu se bosta pomerili Argentina in Francija. Na vprašanje, kaj bi zmaga na svetovnem prvenstvu pomenila za Lionela Messija in katera ekipa ima več možnosti za končno zmago, sta odgovarjala komentator prenosov na Planetu Dani Bavec in nekdanji slovenski nogometni reprezentant Sašo Udovič.