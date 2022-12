Ne zamudite prenosa tekem alpskega smučanja na Planet 2

V petek in soboto ob 9.20 si boste na Planet 2 lahko ogledali prenose tekem evropskega pokala v alpskem smučanju za ženske iz avstrijskega Ahrntala. Strokovna komentatorja prenosov bosta Sandi Murovec, demonstrator in smučarski trener, in Cene Jovan, nekdanji smučarski trener. V oddaji Jutro na Planetu sta povedala več o tem, kaj nas na Planet 2 čaka ta konec tedna.

Na tekmah, ki jih boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na Planetu, bodo nastopile tudi tri Slovenke − Nika Tomšič, Anja Oplotnik in Pika Dvornik −, ki ciljajo na visoka mesta.

"To so tekmovalke, ki se privajajo na ta sistem, na to zahtevnost, ker so proge drugače pripravljene kot na tekmah FIS, in to je kar zelo velik preskok," je o tekmah evropskega pokala povedal nekdanji smučarski trener Cene Jovan. Nekdanji trener vrhunskih smučarjev Ivice in Janice Kostelić Sandi Murovec, ki je bdel tudi nad smučarsko tehniko naše šampionke Tine Maze, pa je dodal, da so tudi tekme evropskega pokala na visokem nivoju, saj tam nastopajo tudi nekatera dekleta, ki smučajo v svetovnem pokalu.

In Kaj si lahko obetamo ta konec tedna? "Upam, da bodo pogoji dobri. Če so pogoji dobri in je vreme v redu, potem so tudi tekmovalci zadovoljni in lahko izpade vrhunska tekma, " je napovedal Cene Jovan, Sandi Murovec pa je pohvalil našo televizijo, ker bo ta konec tedna prenašala tekme evropskega pokala. "To je za nas, ki smo v smučanju doma in v njem delamo, krasna pomoč, saj s tem populariziramo smučanje tudi med mladino," je med drugim dodal in poudaril, da smo Slovenci smučarski narod, in zato je prav, da smučanje podpiramo tudi na tak način. Kaj vse sta gosta oddaje Jutro na Planetu, ki bosta ta konec tedna komentirala tekme iz Ahrntala, še povedala, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Slalomsko tekmo evropskega pokala v smučanju za ženske iz Arnthala si boste na Planet 2 v neposrednem prenosu lahko ogledali v petek in soboto ob 9.20.