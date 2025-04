Smučarski navdušenci lahko te dni še pridejo na svoj račun na Krvavcu in Voglu, kjer kot zadnji še obratujejo v tej sezoni. Zadnji dan smuke na Krvavcu bo v petek, 11. aprila. Tudi na Voglu se bo smuka ta teden končala v petek. Od 12. do vključno 18. aprila bodo potekala že prej načrtovana dela, nato pa smučarje ponovno vabijo 19. aprila.

Na Voglu, kjer je trenutno en meter naravnega snega, so že predhodno načrtovali redna enotedenska vzdrževalna dela na nihalki. Nato bodo, če bodo razmere to dopuščale, vremensko turbulentno sezono, kot so jo opisali, še nadaljevali na velikonočno soboto, 19. aprila.

Na Krvavcu, kjer imajo 65 centimetrov debelo snežno odejo, iztekajočo se smučarsko sezono ocenjujejo kot uspešno. "Imeli smo zelo dober obisk, precej večji kot lani, kljub nekaterim vremenskim izzivom," so pojasnili za STA. Natančne številke o obisku bodo imeli zbrane po koncu sezone.

"Glede na pretekla leta opažamo pozitiven trend in večje zanimanje za smučanje. Po ogromnem padcu obiska zaradi pandemije se število smučarjev znova povečuje," so dodali.

Pred zaključkom sezone so pretekli konec tedna izvedli dogodek, ki so ga zaradi smučanja čez bazen vode poimenovali Plaža splash izziv. Zadnji dan smuke ta petek pa bodo vsem, ki se bodo opogumili in smučali v kopalkah, vozovnice podarili, so objavili.

Na večini smučišč se je sezona končala marca

Na večini večjih slovenskih smučišč, ki so še obratovala, se je sezona končala marca. Predvsem za tista, ki imajo urejeno zasneževanje, je bila letošnja sezona na splošno boljša kot lanska.