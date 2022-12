Poglejte, kaj sta pred nocojšnjo tekmo napovedala Dani Bavec in Sašo Udovič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S studijskim delom se nocoj ob 19.30 na Planetu pričenja prenos druge polfinalne tekme FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 med aktualnim svetovnim prvakom Francijo in velikim presenečenjem prvenstva Marokom. In kakšne so napovedi pred nocojšnjim nogometnim spektaklom?

Nocojšnji obračun zagotavlja spektakel, ki bo na noge dvignil Afriko in še posebej arabski svet. Še nikoli črna celina ni imela svojega predstavnika v polfinalu svetovnega prvenstva. Dosedanji najvišji domet afriških reprezentanc je bil četrtfinale. Maroko torej piše nogometno zgodovino, svet pa se sprašuje, ali bodo pred neprebojnim obrambnim zidom levov z Atlasa orožje položili tudi dvakratni svetovni prvaki Francozi. Belgijci, Španci in Portugalci so se že opekli.

Pričakovanja iz obeh taborov pred nocojšnjim obračunom med Francijo in Marokom je povzel športni novinar Damjan Medica v zgornjem prispevku.

Kaj od druge polfinalne tekme pričakujeta, pa sta v studijski oddaji po včerajšnji tekmi med Argentino in Hrvaško voditeljici Manji Stević razkrila tudi komentator prenosov tekem FIFA svetovnega prvenstva Katar 20022 na Planetu Dani Bavec in strokovni komentator in nekdanji nogometaš Sašo Udovič.

Neposredni prenos druge polfinalne tekme FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 si boste na Planetu lahko ogledali NOCOJ ob 19.30. Na Planetu si bodo gledalci lahko ogledali tudi veliki finale, ki bo na sporedu v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri.

