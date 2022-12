Tudi drugi polfinalni obračun z neposrednim prenosom na Planetu

Včeraj smo si na Planetu lahko že ogledali prvi polfinalni obračun FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2022 med Argentino in Hrvaško. Z rezultatom 3:0 je bila boljša južnoameriška ekipa z Lionelom Messijem na čelu. Že nocoj od 19.30 boste na Planetu lahko spremljali tudi drugo tekmo polfinala, na kateri se bosta pomerila aktualni svetovni prvak Francija in Maroko, največje presenečenje prvenstva. Tekmo bo komentiral Dani Bavec.

Maroko se je kot prva afriška reprezentanca do zdaj uvrstil v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Lahko Maročani poskrbijo za presenečenje tudi v polfinalu?

"S predstavami so si zaslužili, da jih nogometna javnost vzame resno. Zagotovo je Francija reprezentanca, ki bi jo Maroko izmed vseh najraje premagal zaradi očitnih zgodovinskih povezav. To bo težka tekma za Francoze, saj se bo zdelo, da Maroko igra pred domačim občinstvom. Podpira ga armada navijačev pa tudi ves arabski svet, saj gre za največji uspeh katere od arabskih reprezentanc. Ker je Maroko hkrati tudi prva afriška reprezentanca v polfinalu, bo za njim stala vsa celina. Skratka, branilcem naslova ne bo lahko, pričakujem izredno trd dvoboj, v katerem bo malo prostora za napake. Vseeno bi dal kakšen odstotek prednosti Deschapsovim varovancem, ki so do zdaj na prvenstvu morda celo prikazali največ med vsemi reprezentancami," meni komentator prenosov FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 na Planetu Dani Bavec.

Neposredni prenos druge polfinalne tekme FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 si boste na Planetu lahko ogledali NOCOJ ob 19.30. Na Planetu si bodo gledalci lahko ogledali tudi veliki finale, ki bo na sporedu v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri.

