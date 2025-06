Prepoznavni TV-obraz in glas Dani Bavec je po 15 letih zveze s svojo izbranko Tino skočil v zakon.

Pretekli konec tedna sta se poročila TV-voditelj in športni komentator Dani Bavec ter njegova partnerka Tina, priznana umetnica ličenja. Dani in Tina sta bila pred poroko že 15 let v zvezi, zdaj pa sta se odločila, da svojo ljubezen tudi uradno potrdita.

Nevesta je na Instagramu, kjer ima na svojem profilu več tisoč sledilcev, objavila vrsto utrinkov s poroke, na kateri je bilo med svati kar nekaj znanih obrazov, med njimi TV-voditelj Peter Poles z ženo Niko Veger, v četi njenih družic pa sta bili med drugim voditeljici Neža Marolt in Jerica Zupan ter nekdanja misica Katarina Jurkovič.

