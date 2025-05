Poroke, ki se je odvila drugi konec tedna v mesecu maju, so se udeležili številni glasbeniki in znani obrazi, med katerimi seveda niso manjkali preostali člani Modrijanov. Kot glasbena gosta pa sta mladoporočencema zapela Uroš in Tjaša.

Ženin in nevesta sta poroko označilo za najlepšo pesem, "za to ljubezensko pesem pa sva neskončno hvaležna vsem, ki so nama pomagali in praznovali z nama, pa tudi vam, dragi prijatelji, ki ste nama pošiljali lepe misli". "Hvala za vso ljubezen. Trudila se bova, da bova svetu in vam veliko te ljubezni vrnila v najlepši obliki," sta še zapisala.

