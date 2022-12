Argentina ali Francija? #video

Le še dve tekmi sta ostali do konca nogometnega mundiala v Katarju. Sobotna za tretje mesto in nedeljski finale med Argentino in Francijo, ki ga boste lahko od 15. ure spremljali na Planetu. Francoski nogometaši so končali maroško pravljico in potrdili vlogo favorita proti prvi afriški reprezentanci v polfinalu svetovnega prvenstva. A predstava branilcev naslova iz Rusije le ni bila tako prepričljiva, kot bi lahko sklepali po izidu.

Nogometni svet se je pred drugim polfinalom spraševal, kako bo francoski napad prebil strnjeno obrambo atlaških levov. Maroko je na petih tekmah tega svetovnega prvenstva namreč dobili le en gol, pa še ta je bil avtogol. Vendar so Francozi hitro našli rešitev, junak pa je bil nepričakovan. V 5. minuti sta prva francosko priložnost skuhala Grizman in Mbappe, maroško mrežo pa je iz bližine potem zadel bočni branilec Hernandez, kar je tekmo obrnilo na glavo.

Maroko je moral v napad, Francija pa se je nepričakovano pomaknila v obrambne okope. Trikolori so trpeli, a kljub bučni podpori s tribun reprezentanti Maroka niso mogli premagati Llorisa. Kazen za nespretnost pred francoskim golom je prišla v 80. minuti, rezervist Kolo Muani je lepo spremljal akcijo Mbappeja in s svojim prvim golom za izbrano vrsto zapečatil usodo Maroka.

Francoskega selektorja, ta je bil svetovni prvak tudi že kot igralec, hvali tudi francoski tisk. Zadnji polet, smer finale, modri letijo do finala, korak do sreče, je nekaj včerajšnjih naslovov v časnikih, ki se že ozirajo k sanjskemu finalu z Messijevo Argentino. Argentina bo v finalu igrala šestič, Francija pa četrtič. Obe reprezentanci bosta lovili svoj tretji naslov.

Kakšna so pričakovanja pred velikim finalom svetovnega nogometnega prvenstva, boste izvedeli nocoj ob 18. uri v informativni oddaji Planet 18. V nedeljo pa na Planetu ne zamudite velikega finala med Argentino in Francijo, ki se bo pričel ob 15. uri!

