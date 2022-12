Želela ga je zapeljati, a se je pri tem skoraj zadušila

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.45 ogledali uspešnico o agentu 007, ki nosi naslov Umri kdaj drugič (Die Another Day). V vlogi Jamesa Bonda bo nastopil Pierce Brosnan, v vlogi njegovega dekleta pa Halle Berry, ki je med gostovanjem v oddaji The Tonight Show voditelju Jimmyju Fallonu razkrila, kako ji je Pierce na snemanju rešil življenje.

"Morala bi biti seksi in ga zapeljati. Za to sem morala uporabiti figo, s katero sem se na koncu skoraj zadušila! Pierce je tako moral vstati in izvesti heimlichov prijem," je razkrila 56-letna filmska igralka, v smehu pa dodala, da je bilo to vse prej kot seksi.

Pierce Brosnan in Halle Berry na snemanju prizora, ki se je skoraj končal tragično. Foto: IMDb "James Bond zna izvesti heimlichov prijem! Takrat mi je pomagal, zato bo vedno eden od mojih najljubših ljudi na svetu," je še priznala.

To, da se je skoraj zadušila s figo, ni bil edini zastrašujoč trenutek za Halle med snemanjem Brosnanovega zadnjega filma v vlogi britanskega tajnega agenta z dovoljenjem za ubijanje.

Igralka je med snemanjem akcijske sekvence v Cadizu v Španiji utrpela poškodbo, saj so se ji ostanki dimne granate zapičili v levo oko. Kot je takrat poročal EW.com, so jo prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so zdravniki odstranili delček šrapnela in četudi je utrpela vnetje roženice, se je Halle Berry vseeno kmalu vrnila na delo.

Akcijo Umri kdaj drugič (Die Another Day) si boste na Planetu lahko ogledali ob 22. uri. Pred tem ne zamudite še epizode priljubljene serije Umori na podeželju (Midsomer Murders), ki se bo pričela ob 19.45! Zamujene epizode si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.