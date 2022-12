Zvezdnik priznal: Težave iz otroštva me preganjajo še danes

79-letni igralec, rojen leta 1943 v Cornwallu, je bil posvojen, potem ko sta se mu biološka starša – irska medicinska sestra in neznani oče – odrekla kot dojenčku. Čeprav sta ga posvojila mizar Eric Nettles in njegova žena Elsie, se zdi, da to ni bil konec Johnovih težav, za katere pravi, da ga "preganjajo" še danes.

V klepetu za Sunday Mirror leta 1999 je igralec razkril, da ima kroničen strah pred revščino, ki ga je podedoval od svojih staršev, kar je na njem pustilo uničujoče posledice za vse življenje. "Bojim se denarja – bojim se, da bi lahko ostal brez stvari kot moja starša," je priznal in dodal, da verjame, da ju je to oba pripeljalo v zgodnji grob. Medtem ko je oče Eric umrl leta 1970 v starosti 60 let, ga je Elsie preživela za 15 let in umrla sredi osemdesetih v starosti 64 let.

"Težko se je navaditi na denar, kot ga imam zdaj, saj sem kot otrok poznal veliko revščino. Moji starši so bili revni in moj oče je bankrotiral zaradi smešne vsote, kot je 600 funtov. Še vedno me boli, ko pomislim na to, kaj šele da o tem govorim – zato tega še nikoli prej nisem storil," je dodal.

Medtem ko je bil oče Eric lastnik majhnega podjetja in je njegova žena Elsie čistila v hotelih ter šivala, da bi v hišo prinesla prepotreben denar, je John razkril, da denarja še vedno "nikoli ni bilo dovolj", in da se je družina vedno trudila, da sodni izvršitelji niso prišli do vrat.

Vendar je dejal, da verjame, da so tudi njegovi starši podedovali "nadležen strah pred revščino" dolgo pred bankrotom. "Bili so nenehni resni pogovori o denarju oziroma pomanjkanju denarja," je pojasnil. "Moji starši so bili vzgojeni v senci velike depresije. Oče moje matere je bil brez službe že 15 let."

"Vse to te naredi zagrenjenega in čemernega, zato sta tudi moja starša podedovala te lastnosti, kar je samo povečalo njune finančne skrbi. Moj oče je postal samotar in vse bolj zagrenjen. Ker je bil ponosen človek, je imel izjemen občutek neuspeha. Čutil je, da ni razočaral samo sebe, ampak celotno svojo družino."

"Nekateri moji prijatelji so morda imeli boljše suknjiče od mene, vendar to meni ni bilo pomembno. A mojemu očetu je bilo pomembno. Bil je tako ponosen, da si je nadel kravato in si zloščil čevlje, ko je šel z druščino igrat pikado."

