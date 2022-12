Ob tej izjavi hčerke je zvezdnik ostal brez besed

John Nettles v seriji Umori na podeželju (Midsomer Murders) igra policijskega detektiva Toma Barnabyja, detektiva pa je igral že pred tem v seriji Bergerac. Danes 79-letni Tom ima s svojo bivšo ženo Joyce eno in edino hčerko Emmo.

Medtem ko se je oče skoraj 20 let svoje kariere kot igralec pretvarjal, da je policist oziroma detektiv, pa se je njegova hčerka za ta poklic odločila v resničnem življenju. "Ko sem ga poklicala in mu to povedala, je ostal brez besed. Sploh ni mogel verjeti. Nekaj časa je potreboval, da je prebolel šok, nato pa ni mogel biti srečnejši. Res da nisem več njegova majhna deklica, ampak še vedno me razveseli, ko je ponosen name," je priznala.

Emma dela v isti policijski enoti, kot je v seriji Bergerac delal njen oče. O tem je razkrila: "Ljudje tukaj so bili do mene vedno zelo prijazni. Nihče me ni nikoli zafrkaval, ker sem Bergeracova oziroma Barnabyjeva hčerka. Sprejeli so me takšno, kot sem. Le včasih me prosijo, naj pozdravim svojega očeta."

