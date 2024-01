Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do petka ob 16. uri boste od zdaj lahko spremljali novo turško serijo Nemogoča ljubezen (Gülcemal), v kateri v glavni vlogi blesti priljubljeni turški igralec Murat Unalmis, ki so ga v različnih serijah že lahko spoznali tudi slovenski gledalci in gledalke. A preden je pristal v igralskem poklicu, je bil Murat zelo uspešen športnik.