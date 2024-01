Na Planet prihaja nova turška serija

Zgodba serije Gulcemal se začne pred 30 leti v Bursi, kjer mora lepa Zafer zapustiti Mustafo, človeka, ki ga ljubi, in se mora poročiti s Saimom, ki ga ne mara. V zakonu se jima najprej rodi sin Gulcemal, ki ga Zafer ne more vzljubiti, in kasneje še hči Gulendam. Zafer v zakonu ni srečna, zato se, takoj ko se njena nekdanja ljubezen Mustafa znova pojavi v Bursi, odloči pobegniti z njim.

Ko Zafer nato z Mustafo zanosi, se Saim odloči končati svoje življenje. Mladi Gulcemal se za očetovo smrt maščuje in ubije Mustafo. Zafer zato svojega sina prekolne in mu zabiča, da nikoli ne bo spoznal prave ljubezni.

Njene besede se uresničijo in 20 let pozneje, ko se kot bogat in vpliven mož vrne v Burso, Gulcemal še vedno ni občutil prave ljubezni. Neizprosna želja po uspehu in globoka zamera do matere sta Gulcemala spremenili v okrutno pošast. Toda vse se začne spreminjati, ko spozna prelepo in skrivnostno Devo, ki je njegovo popolno nasprotje. Sovraštvo se postopoma umika ljubezni in začne se razvijati zgodba o na videz nemogoči ljubezni.

Kot mešanica romantične drame in trilerja serija Gulcemal raziskuje teme ljubezni, maščevanja in družinske dinamike. Serija se lahko pohvali tudi z izjemno igralsko zasedbo z Muratom Unalmisom (Gulcemal) in Melis Sezen (Deva) v glavnih vlogah.

Novo turško serijo boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 16. uri. Prvič že v ponedeljek, 29. januarja. Ne zamudite!

