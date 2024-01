Kolesarska dirka po Savdski Arabiji s prenosom na Planet 2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za kolesarske navdušence imamo še eno odlično novico. V neposrednih prenosih na Planet 2 boste namreč spremljali tudi Dirko po Savdski Arabiji. Na dirki bo tako kot lani nastopil slovenski kolesarski as Luka Mezgec. Prva etapa bo na sporedu v torek, 30. januarja.

Dirka po Savdski Arabiji bo tudi letos postregla s petimi etapami v regiji AlUla, ki se lahko pohvali z bogato zgodovinsko dediščino in brezčasnimi pokrajinami. Štart dirke, ki bo ob vznožju grobnic Hegra, ki so od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, obljublja veličasten vizualni spektakel tako za tekmovalce kot tudi gledalce pred televizijskimi sprejemniki.

Luka Mezgec Foto: Vid Ponikvar

Dirke na Bližnjem vzhodu na začetku kolesarskega leta so bile pogosto naklonjene šprinterjem, zato bo sotekmovalec našega Luke Mezgeca v ekipi Jayco-AlUla Dylan Groenewegen znova želel osvojiti zmago na kateri od prvih etap. Na svoj račun bodo prišli tudi hribolazci s Simonom Yatesom na čelu. Zadnja etapa dirke in zadnji vzpon proti Skyviews of Harrat Uwayrid obljubljata hud boj za skupno razvrstitev.

Na dirki bodo nastopile nekatere najboljše ekipe svetovne serije. Poleg domače ekipe Team Jayco AlUla našega Luke Mezgeca bodo nastopile še BORA - hansgrohe, UAE Team Emirates, Soudal - Quick Step, Bahrain - Victorious, Movistar Team in druge.

Dirko po Savdski Arabiji boste na Planet 2 lahko V ŽIVO spremljali od torka, 30. januarja, do sobote, 3. februarja, s pričetki ob 12:30.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.