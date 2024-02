Strokovnjak v ljubezenskem eksperimentu: Tudi v tej sezoni drame ne bo manjkalo

Psiholog Timotej Strnad je v dveh sezonah šova Poroka na prvi pogled delal s številnimi pari in doživel že marsikaj, vseeno pa je priznal, da je bil med snemanjem nove sezone marsikdaj tudi presenečen.

"V novi sezoni imajo vsi kandidati že dovolj življenjskih izkušenj, da so zelo stabilni v svojih vrednotah in željah. Pa vendar se včasih presenetljivo zgodi, da se ponekod zanetijo izjemno močna čustva in jim te osebe slepo sledijo, čeprav jim v preteklosti sledenje tem čustvom nikoli ni prineslo želenih rezultatov."

Strokovnjaki nove sezone šova Poroka na prvi pogled, partnerska terapevtka Špela Gornik, psiholog Timotej Strnad in publicistka Sonja Javornik Foto: Planet TV

V novi sezoni se mu bosta v ekipi strokovnjakov pridružili partnerska terapevtka Špela Gornik in publicistka Sonja Javornik. "Novi sodelavki sta zelo sposobni na svojih poklicnih področjih in mislim, da s svojim sodelovanjem pokrivamo širok spekter za poskus uporabnih področij. Izjemno sem navdušen nad njuno zagnanostjo in strastjo, s katero sta se lotili projekta," je povedal Timotej in dodal, da so imeli strokovnjaki tokrat zelo zahtevno nalogo.

"Že pri spoznavanju parov smo na primer naleteli na težavo 'ljubezenskega bombardiranja'. V novih odnosih se pogosto zgodi, da eden od partnerjev izkazuje mnogo več bližine in ljubezni od drugega. Drugi partner lahko to toplino zazna kot lažno in se posledično skuša zaščititi pred osebo, ki ima pogosto samo dobre namene," je razložil izkušeni psiholog.

Letošnja sezona bo tudi sicer precej razburljiva in polna dramatičnih zapletov. "Čustvena drama ni nekaj, k čemur stremimo, saj nam lahko povzroči mnogo dela in preglavic, je pa lahko vseeno izjemno koristna za pridobivanje izkušenj ter za prikazovanje bolj in manj delujočih načinov gradnje kakovostnih odnosov. Tudi to sezono drame ne bo manjkalo in marsikdaj smo tudi strokovnjaki obnemeli."

Priljubljeni strokovnjak šova Poroka na prvi pogled je še razkril, da nas v novi sezoni eksperimenta čaka tudi kakšen nepričakovan preobrat. "Več ne izdam, da ne pokvarim presenečenja," se je nasmehnil.

Slovenska različica šova Poroka na prvi pogled se z novo ekipo strokovnjakov in šestimi novimi pari na Planet vrača KMALU.

