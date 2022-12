V kviz Milijonar prihajajo exatlonovci

Na Planetu spremljamo povsem novo sezono kviza Milijonar, ki jo bodo decembra v posebnih dobrodelnih oddajah zaznamovali znani obrazi. V ponedeljek ob 20. uri bo voditelj Jure Godler v studiu gostil exatlonovski parček Pino Umek in Tea Čeha, prihajata pa tudi zmagovalca letošnjega Exatlona Karolina Siročič in Marko Špiler.

Od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu spremljamo novo sezono kviza Milijonar, prve epizode pa so dobrodelno obarvane. Znani Slovenci in Slovenke na vprašanja odgovarjajo v parih in za dober namen. Na vročem stolu sta se že preizkusila igralca Alenka Tetičkovič in Jure Ivanušič.

Pina in Teo z voditeljem Milijonarja Juretom Godlerjem

V ponedeljek, 19. decembra, bo voditelj Jure Godler v studiu pozdravil Pino Umek in Tea Čeha, ki smo ju spoznali v prvi in drugi sezoni Exatlona. Športnika, ki sta zasebno par, sta v pogovoru z voditeljem razkrila več o življenju po Exatlonu, Teo pa je povedal tudi, da je bil dvojnik slavnega igralca v enem od akcijskih prizorov v Igri prestolov.

Na vroča stola se bosta usedla tudi zmagovalca 2. sezone Exatlona Karolina Siročič in Marko Špiler, ki kot prava športnika na zmago merita tudi v kvizu, v odgovarjanju na vprašanja za dober namen pa se bosta preizkusila tudi pisatelj Tadej Golob in igralka Nina Valič.

Karolina in Marko v studiu kviza Milijonar

Recept za končno zmago je preprost

V decembrskih epizodah Milijonarja bo svoje znanje za dobrodelni namen na preizkus postavilo še več znanih obrazov, voditelja Jureta Godlerja pa smo povprašali tudi o tem, kaj bi tekmovalcem in tekmovalkam svetoval, da bi v novi sezoni dočakali pravilni odgovor na zadnje vprašanje. Na to je odgovoril v svojem značilnem hudomušnem slogu: "Nekoč so me vprašali, kako se lotiti igranja klavirja. Čisto preprosto je. Z vsemi desetimi prsti se dotikaj črnih in belih tipk in glej, da zveni lepo. Podobno je tudi pri Milijonarju, pravilno odgovorite na 15 vprašanj in konfeti vam ne uidejo."

Kviz Milijonar je na Planetu od ponedeljka do srede ob 20. uri.

Kviz lahko podprete tudi na Facebooku, dogajanje pa spremljamo tudi na Instagramu in YouTubu. Zamujene epizode bodo na voljo tudi na Planeteki, brezplačni spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.