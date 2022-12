Vabljeni na Bled, kjer se odvija zimska pravljica za romantična doživetja!

Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno od najlepših alpskih letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Lepota gora odseva v jezerski gladini, sonce, mir in svež zrak vzbujajo izredno prijetne občutke obiskovalcev v vsakem letnem času in zagotavljajo idealne razmere za prijeten oddih ali dejavne počitnice. Bled privablja poslovneže, umetnike, športnike, raziskovalce, rekreativce, stare in mlade, ljudi z vsega sveta. Z lepoto jih očara in prepriča, da se vedno radi vračajo.

Bled. Foto: www.slovenia.info/sl

Podoba alpskega jezera z otokom in gradom, obdanega z mogočnimi zasneženimi vršaci, obiskovalca navdaja z mirom in spokojnostjo. To je čas, ki ga lahko namenite samemu sebi in preživljanju dragocenih trenutkov v dvoje in s svojimi najdražjimi. Neokrnjena narava in svež zrak kličeta k sprehodom okoli jezera, romantičnim vožnjam s kočijo in aktivnemu oddihu na prostem. Pravljična zimska kulisa je za številne razlog, da si prav tu izmenjajo zaobljube o večni ljubezni.

Zasnežena Pokljuka, ki je med ljubitelji biatlona poznana kot prizorišče vsakoletnega svetovnega pokala, je pravi raj za smučarje tekače, razveseljuje jih s kar 50 kilometri urejenih tekaških prog. Obenem športnikom ponuja vso potrebno infrastrukturo, urejeno v sozvočju z naravnim okoljem. Oddaljena od vrveža privlači zimske rekreativce, ki želijo biti pri športnem udejstvovanju kar najbolj povezani z naravo, in postaja vedno bolj priljubljeno izhodišče za turno smuko, zimske pohode, nordijsko hojo in krpljanje. Z Bleda vas tja popelje smučarski avtobus, ki ustavlja tudi na znanem, na novo oživljenem smučišču Zatrnik.

Zasnežena Pokljuka. Foto: www.slovenia.info/sl

Blejski otok je tudi pozimi priljubljena izletniška in romarska točka, do katere vas z brega jezera popeljejo vešči pletnarji. Na vrhu stopnišča z 99 stopnicami obiskovalce že stoletja prijazno pričakuje otoška cerkev Matere Božje, iz katere venomer odmeva zvonjenje zvona želja. Nanj v upanju na uresničitev svojih skritih sanj pozvoni skoraj vsakdo, ki prispe na otok. Obisk cerkve lahko združite z vzponom na prenovljeni zvonik, z obiskom novega muzeja otoka in slovenskih simbolov, nato pa se pogrejete v Potičnici, kjer vam postrežejo s sveže spečeno potico in drugimi dobrotami.

Blejski grad, star več kot 1000 let, z dih jemajočimi razgledi po blejski kotlini, obdani z vencem vršacev Julijskih Alp in Karavank, v zimskih prazničnih dneh s svojo okrasitvijo in vzdušjem prispeva kamenček v mozaiku zimske ponudbe Bleda. Jaslice v grajski kapeli ob spremljavi adventnih melodij vabijo na ogled, srednjeveške viteške predstave pa oživijo Blejski grad. Na gradu je vsak dan na ogled na voljo običajna ponudba: muzejske razstave, manjša galerija, grajska tiskarna, vinska klet, kovačnica in privlačen grajski čebelnjak z medenimi izdelki. Grajski kuharji v restavraciji poskrbijo za odlična kulinarična doživetja.

Večerni pogled na Bled. Foto: www.slovenia.info/sl

V oddaji Planet na obisku se bo Eva Cimbola sprva podala v idiličen hotel na hribu nad jezerom, ki prepriča s svojim razgledom in eno od najbolj priznanih restavracij v tem koncu Slovenije. Hotel Triglav iz leta 1906 stoji nad veslaškim centrom Bled, v neposredni bližini železniške postaje in 200 metrov od Blejskega jezera. Središče Bleda je oddaljeno 1,5 km. Hotel organizira srečanja do 70 oseb, poroke, obletnice, poslovna kosila in slovenske kulinarične delavnice.

Hotel organizira tudi Kolodvorsko tržnico, ki je pravi raj za gurmane. Na njej se bodo predstavili ponudniki in ponudnice izdelkov, certificiranih pod znamko Bled Local Selection, kuharski mojstri Restavracije 1906 pa bodo pripravili jedilnik z vključenimi tremi hodi, ki bo iz sestavin lokalnih ponudnikov, udeleženih na nedeljski tržnici.

Potem ko se bo Eva okrepčala, jo bo pot vodila v športno dvorano na Bledu, ta stoji v središču v neposredni bližini hotelov. Poleg osnovne namembnosti za športe na ledu, ki jih bo preizkusila tudi Eva, je dvorana primerna tudi za organizacijo razstav, koncertov, poslovnih srečanj in kongresov. Osrednje prizorišče ima še mnogo podpornih prostorov (osem garderob, malo sejno sobo, fitnes center, bar in restavracijo). Dvorana z odlično akustiko ima tudi moderen način prezračevanja osrednjega prostora, na voljo je tudi nov prekrivni pod, ki ga je mogoče uporabiti tudi v času ledene sezone.

Če boste tudi vi preživeli aktivno dopoldne na prostem in si želite sprostitve ali pa bi ves dan najraje namenili sladkemu brezdelju ... Centri dobrega počutja na Bledu so kot nalašč za razvajanje v hladnih zimskih dneh. Zaplavajte v bazenih, oddahnite se v savnah in si privoščite sprostilno masažo in blagodejno nego telesa. Na Bledu boste sprostili dušo, ogreli srce in napolnili baterije.

V zimskem času pa je pester tudi koledar športnih dogodkov na Bledu in v okoliških krajih, s katerimi je Bled tesno povezan. Zimsko plavanje, pohod na Galetovec, svetovni pokali v biatlonu, alpskem smučanju in smučarskih skokih so razlog za obisk Bleda za aktivne udeležence in navijače.

Po doživetij polnem dnevu na belih poljanah in svežem zraku se nič ne prileže bolj kot odlična večerja v prijetnem ambientu. Na Bledu vas pričakujemo z izjemno raznoliko kulinarično ponudbo, ki sega od pristne, tradicionalne domače kuhinje do sodobnih kulinaričnih presežkov. Blejski kuharski mojstri imajo veliko skupnega – posluh za lokalno okolje, ljubezen do svežih sestavin in radovednost jih venomer ženejo k ustvarjanju novih mojstrovin.

Zimska pravljica na Bledu. Foto: Boris Pretnar (www.slovenia.info)

V obdobju od 2. decembra 2022 pa vse do 8. januarja 2023 vas Bled vabi na obisk Zimske pravljice na Jezersko promenado. Zimska pravljica je odprta od ponedeljka do četrtka od 15.00 do 19.00, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11.00 do 21.00. Priložnosti za obisk ni izpustila niti Eva Cimbola.

Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate z značilnimi gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izberete izvirna praznična darila. Ob koncu tedna bodo pripravili glasbeni program. Ves čas bo odprt tudi poštni urad decembrskih mož, kjer bodo lahko otroci napisali in oddali pismo za dobre može. Ne pozabite na ogled jaslic v naravni velikosti, največje naravne novoletne smreke, prazničnega stola in ljubezenskega kolesa.

Oddajo Planet na obisku si lahko na Planetu ogledate vsak četrtek ob 18.30. Oddaje nastajajo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.