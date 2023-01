Morgan Freeman je zaspal med intervjujem v živo!

Na Planetu si boste nocoj lahko ob 20. uri ogledali triler Mojstri iluzij (Now You See Me). V njem bo nastopil tudi Morgan Freeman, ki je med intervjujem v živo za promocijo filma brezskrbno zaspal.

Poleg tega, da je Morgan Freeman izjemen igralec, ima očitno tudi sposobnost, da lahko zaspi kjerkoli in kadarkoli. Takrat 75-letni igralec je namreč med intervjujem v živo z ekipo Q13 FOX News This Morning, kjer sta s soigralcem Michaelom Cainom promovirala film Mojstri iluzije (Now You See Me), zaspal.

Voditelja Kaci Aitchison in Bill Wixey sta sicer Michaelu in Morganu zastavila veliko vprašanj, a morebiti ne dovolj zanimivih za oba igralca. Ne glede na to, da je Freeman vmes zadremal, ga ne voditelj ne voditeljica nista poskušala zbuditi, ampak sta enostavno pogovor nadaljevala samo s Cainom.

Morgan Freeman se med intervjujem ni pustil motiti. Foto: Daily Mail Morgan se je sicer šele na polovici pogovora nato zbudil, a je vseeno težko ohranjal odprte oči. Glede na njegovo zavidljivo uspešno kariero je zelo verjetno, da je igralec vsa zastavljena vprašanja slišal že neštetokrat in da ga je zaradi tega utrujenost enostavno premagala.

V filmu Mojstri iluzij (Now You See Me) Morgan Freeman igra v vlogi Thaddeusa Bradleya, v igralski ekipi se mu bodo pridružili že prej omenjeni Michael Caine in Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco ter Woody Harrelson.

Triler predstavlja zgodbo skupine neverjetnih iluzionistov, ki med predstavo v nekaj sekundah oropajo banko v Parizu in nato denar razdelijo občinstvu. Agenta FBI in Interpola skušata razvozlati njihovo skrivnost, toda vedno znova naletita na številne osupljive čarovniške trike. Naposled odkrijeta, da je bil rop banke le slepilo za odvračanje pozornosti od ene največjih goljufij, ki so jo mojstri iluzije pripravljali dolga leta. Hkrati s pomočjo vedno bolj osupljivih iluzij ves čas skrbijo, da agenta, čeprav sta blizu odgovorom, še naprej tavata v temi.

Triler Mojstri iluzij (Now You See Me) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri, sledila mu bo še akcijska uspešnica Upokojeni, oboroženi, nevarni (Red) s pričetkom ob 22.10! Druge zanimive vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

