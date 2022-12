Cameron Diaz se je bala, da bi ji ta prizor uničil kariero

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali romantično komedijo Nori na Mary (There’s Something About Mary). V glavni vlogi bodo nastopili Cameron Diaz, Matt Dillon in Ben Stiller, film pa sta režirala brata Bobby in Peter Farrelly. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj zanimivosti, ki smo jih o tej uspešnici izbrali za vas.

Film je rešil režiserjevi karieri.

Preden sta brata Farrelly posnela romantično komedijo Nori na Mary, njuna prihodnost v Hollywoodu ni bila ravno svetla. Njun prvi film Butec in butec (Dumb and Dumber) je bil sicer velik hit, ampak temu je sledil precej manj uspešen filmski projekt Kingpin, s katerim sta izgubila veliko denarja. Posledično sta morala s filmom Nori na Mary ponovno ustvariti hit in tako rešiti svoj obstoj v filmski industriji. To jima je uspelo, saj jima je komedija prinesla več kot 369 milijonov dolarjev zaslužka.

Ben Stiller in Cameron Diaz. Foto: IMDb

Ben Stiller je na snemanju ni odnesel brez poškodb.

Glavni igralec je eno od poškodb staknil povsem po nesreči. V prizoru, kjer reševalcem pade z nosila, je šlo namreč za povsem nedolžno napako vpletenih. Pri tem se ni huje poškodoval in že po kratkem premoru je lahko nadaljeval snemanje. Močnejšo poškodbo pa je staknil, ko je bežal pred psom Puffyjem in se z glavo udaril v stol.

Cameron Diaz v prizoru, ki so ga skoraj izrezali. Foto: IMDb

Cameron Diaz se je bala, da bi ta prizor uničil njeno kariero.

Glavna igralka je bila sprva zelo zaskrbljena glede prizora, v katerem ima v laseh toliko gela, da ji stojijo navpično pokonci. Pomisleke sta imela tudi režiserja, saj sta menila, da bosta s to šalo šla predaleč. Bobby Farrelly je dejal: "To bi prav gotovo lahko bila kaplja čez rob.

Če se testno občinstvo ne bo smejalo, potem bomo prizor izrezali." Seveda so ob gledanju vsi bruhnili v smeh, zato so prizor obdržali, kljub strahu o nasprotnem pa zagotovo ni škodoval karieri nikomur od vpletenih.

Ben Stiller v prizoru, ki bolečino povzroča vsem moškim med gledalci. Foto: IMDb

Ta boleč prizor je navdahnil resničen dogodek.

Eden najbolj izstopajočih prizorov, ob katerem začuti bolečino vsak moški med gledalci, je nedvomno tisti, v katerem si Ben Stiller svoje premoženje zapne v zadrgo hlač. Ta prizor je temeljil na resničnem dogodku, v katerem so morali starši bratov Farrelly pomagati otroku, ki si je ud zapel v zadrgo na eni od zabav njune sestre.

Še danes je to najljubši film Bena Stillerja.

Ben Stiller je v preteklih letih posnel veliko smešnih filmov. Poleg igranja v filmih Dodgeball: Zgube med dvema ognjema, In prišla je Polly (Along Came Polly) ter Njeni tastari (Meet The Parents) je bil Stiller tudi scenarist in režiser dveh njegovih najboljših, Zoolander in Tropski vihar (Tropic Thunder). Vendar naj bi igralec in filmski ustvarjalec vse do danes imel film Nori na Mary kot svojega osebnega favorita. Ni presenetljivo, saj ga je prav ta film iz leta 1998 izstrelil v zvezdo romantičnih komedij.

