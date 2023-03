Tina ni zadovoljna z novo nevesto: "To, da mi nekaj vsiljuje, meni ne ustreza" #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled, v katerem so se pari udeležili že tretje skupne večerje. Na njej so vsi kandidati zaznali trenja med Blažem in Tino. Ana jima je želela pomagati, a Tina njenega načina pomoči ni sprejela z odprtimi rokami.