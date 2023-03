Alešu se je ob pogledu na novo nevesto odvalil kamen od srca #video

Aleš je bil med čakanjem na prvo srečanje s svojo nevesto malce živčen, ampak videti je bilo, kot da se mu je ob pogledu na Anno odvalil kamen od srca. "Videti je res prijetno. Že ko sem jo pogledal, sem si rekel, to pa je to. Bomo pa videli, kaj sledi," je dodal.

Svoji novi nevesti je sprva priznal, da je pred njunim snidenjem zelo slabo spal, ker je bil pod stresom. "Zdaj pa mi je že nekoliko lažje in sem se sprostil," je dodal in tudi Anno opomnil, naj bo sproščena, ker je zdaj ob njej on.

"Začutila sem njegovo toplino in umirjeno energijo, tako da sem zelo pozitivno presenečena," je svoj prvi vtis o Alešu delila Anna. Nova zakonca sta potem nazdravila na srečno prihodnost, nato pa sta se začela pogovarjati in spoznavati. Aleša je najprej zanimalo, ali ima Ana kaj otrok. Zaupala mu je, da ima 12-letno hčerko.

Aleš ji je nato razkril, da je po poklicu nogometni sodnik. "Potem imaš pa veliko skupnega z mojim očetom, ki je bil prav tako nogometni sodnik in trener," je odvrnila Anna. Pogovor je nato nanesel na njune hobije, pri čemer je Anna zelo presenetila Aleša, saj je priznala, da se rada ukvarja z adrenalinskimi športi, ki pa so Alešu tuji. Ko mu je povedala, da je tudi učiteljica plesa in da se ukvarja z jogo in meditacijo, pa sta spet našla nekaj skupnega, saj si vse to želi poskusiti tudi Aleš.

"Komaj čakam, da začneva z Alešem energičen dan in da se odprejo vse možnosti za to, kar lahko skupaj počneva," je priznala Anna, podobna občutja pa so prevevala tudi Aleša, ki je komaj čakal, da se z njo poroči!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.