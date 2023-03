"To je bila izredna situacija," razkriva Matevž #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled je zaškripalo v zakonu Blaža in Tine. Razočarana nevesta je tolažbo po sporu z možem poiskala pri Meri in Matevžu, ki pa sta bila prav zaradi tega v velikih dvomih, kakšno bo vzdušje na tretji skupni večerji, ki pare čaka danes.

"Ali misliš, da bosta Tina in Blaž prišla skupaj?" je Meri med pripravami na večerjo povprašala Matevža. "Saj bosta morala," ji je malo za šalo, malo zares odvrnil Matevž, a Meri je bila vseeno skeptična. Matevž je nato priznal, da ima tudi on podobne skrbi, ker se mu Blaž po sporu s Tino ni nič javil: "To, da se nisva slišala, je bila kar izredna situacija. Očitno tudi pri njem nekaj ni bilo v redu, da se ni javil. Verjetno je želel biti sam."

Meri je dejala, da je bila vsaj Tina malce boljše po tem, ko ju je obiskala. Dodala je: "Upam, da bosta rešila in da prideta skupaj." Matevž je priznal, da zaradi njiju na večerji ne pričakuje neke hude drame, bo pa pogovor verjetno nanesel tudi na to temo.

Svoja občutja je zatem razkrila še Meri: "Do jutranjih ur smo se pogovarjali in mislim, da nama je nekako uspelo umiriti Tino, tako da je zdaj bolj na Blažu, da se opraviči in gre čez svoj ego."

Pa se bo to res zgodilo?

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.