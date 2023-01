Ker ga je Exatlon tako zaznamoval, se je odločil za drzno potezo #video

Vsi, ki ste spremljali prvo sezono Exatlona, se še zagotovo spomnite znamenitega zmagovalnega krika, člana modre ekipe Jadrana, Alena Lamperja. Ob spremljanju druge sezone je seveda podoživljal trenutke iz Dominikanske republike, ki ga bodo spremljali še vse življenje. Zato se je odločil, da jih ovekoveči za vedno, s tetovažo. Zamislil si je posebno zvezdo, za katero je dobil navdih v svojem kriku. Tetovaža že krasi njegovo roko, kako pa je videti, si oglejte v zgornjem videu.

In ni edini. Med druženji z nekdanjimi in trenutnimi exatlonovci nam je še neuresničene želje o tetovaži zaupal tudi Jan Čampa. Po Exatlonu Jan še naprej pridno trenira in uresničuje svoje cilje. Tokrat je v roke prijel nov pokal, ki ga je osvojil pri bodybuildingu. To ni tek na kratke proge, pravi Jan, treba ga je sprejeti kot del življenja.

V ponedeljkovi oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri ne zamudite dveh posebnih gostov iz letošnjega Exatlona. V oddajo prihajata Jure Košir in Igor Mikič. Bodite z nami.

