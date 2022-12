Poglejte, kaj vam v novem letu želijo exatlonovci #video

Leto 2022 so med drugim zaznamovali druga sezona športnega šova Exatlon in tekmovalci, ki so nas spet navduševali s premagovanjem dih jemajočih poligonov v Dominikanski republiki. Ob koncu leta so junaki najtežje televizijske preizkušnje nekaj lepih misli namenili tudi svojim zvestim navijačem in gledalcem Exatlona.

Tudi druga sezona najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, v kateri sta slavila Karolina Siročič in Marko Špiler, je navdušila staro in mlado. Posebej pri otrocih je spodbudila željo po športu in premagovanju različnih poligonov, ki so jih postavljali celo po šolah ali na domačih dvoriščih.

Tekmovalci se zavedajo, da so s svojimi predstavami na poligonih, nepopustljivostjo in srčnostjo marsikomu postali vzorniki. Vsi po vrsti so priznali, da je bilo srečanje z zvestimi navijači, posebej z najmlajšimi, nekaj najlepšega, kar se doživeli v svojem življenju. Nanje pa niso pozabili niti ob koncu leta, saj so jim namenili lepe želje in spodbudne besede. Kaj so vam exatlonovci zaželeli v letu 2023, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Nocoj ob 20. uri se bomo z oddajo Leto na Planetu sprehodili skozi oddaje, ki so najbolj zaznamovale leto na Planetu, in se ob tem spomnili številnih TV-obrazov. Ob 21. uri pa sledi še satirični pregled leta s posebno oddajo To leto z Juretom Godlerjem.

