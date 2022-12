Kdo nosi hlače v hiši Planet TV? #video

Nocoj ob 20. uri se bomo z oddajo Leto na Planetu sprehodili skozi obraze in oddaje, ki so najbolj zaznamovale leto. Po oddaji bo ob 21. uri sledil še satirični pregled leta s posebno oddajo To leto z Juretom Godlerjem.

Kaj se vam je letos najbolj vtisnilo v spomin? Kateri dogodek je zaznamoval vas in vaše najbližje? To bomo s pomočjo voditeljice Manje Stevič in novinarke Mete Černe ugotavljali skozi poseben izbor Planetovih vsebin domače produkcije v oddaji Leto na Planetu. Od športnega Exatlona do zaljubljene Poroke na prvi pogled ter zabavnega Družinskega dvoboja. Ničesar pa ne bi bilo brez ekipe oz. tistih, ki nosijo hlače v hiši. Tako je, pokukali boste tudi v zakulisje televizijskega kolesja.

Manja Stević: "Prihaja pregled leta na Planetu, ki ga bova opravili z Meto Černe. Govora pa bo seveda o tem, kaj vse je prestal Planet v tem letu. Kateri so bili tisti naši najljubši trenutki, kdo nosi hlače ... Kratke, pri nas. In različni sladkorčki, ki vam bodo gotovo všeč."

Skupaj bomo pogledali in obudili spomine, kako so se zaljubljali pari v oddaji Poroka na prvi pogled. Par, ki je ostal po koncu šova skupaj, pa se je celo pred kratkim res poročil. Videli bomo najbolj zabavne trenutke v kvizu Milijonar in Družinski dvoboj.

Poleg možganov pa smo na Planetu napenjali tudi mišice. Meta se bo na lastne oči prepričala, ali je Exatlon res lahek, kot je bil videti za nekatere gledalce z domačega naslanjača. Ker pa so bili letošnji tekmovalci druge sezone vseskozi pod budnim očesom zabavne tričlanske komentatorske ekipe Exatlon: Brez cenzure, se bomo spomnili tudi njih.

Govora bo tudi o počutju in letih. In če pri Meti in Manji leta ne štejejo, to ne velja za voditelja Klemna Bučana, ki jih je letos štel v oddaji Leta štejejo.

Pokukali bomo tudi v nastajanje naše najmlajše oddaje, le leto dni stare oddaje Jutro na Planetu. In ker na koncu ostanejo vedno le spomini in smeh, bomo za konec leta poskrbeli tudi s televizijskimi spodrsljaji v informativni oddaji Planet 18.

Po oddaji Leto na Planetu ob 21. uri sledi še posebni satirinični pregled leta z oddajo To leto z Juretom Godlerjem.

