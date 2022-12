Za televizijskim voditeljem je težko leto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informativna oddaja Planet 18 z voditeljema Katarino Braniselj in Miranom Tišičem je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu. Vabljeni v našo družbo z zadnjimi novicami dneva.

Leto, ki mineva, ni bilo ravno naklonjeno voditelju informativne oddaje Planet 18, nekdanjemu športnemu novinarju in uredniku Miranu Tišiču. Tudi vstop v novo leto bo preživel delovno, saj je njegove pretekle mesece, poleg zdravstvenih tegob, zaznamovala tudi menjava televizijske vloge. V silvestrsko oddajo Planet 18 bo gledalce popeljal prav Miran.

Šarmantni voditelj pravi, da se je že od malega veselil Dedka Mraza in da so praznovali le silvestrovo, na stara leta pa je začel praznovati tudi božič. Letos bo božič preživel v družbi svojih otrok, novo leto pa kar v službi.

"Zveni res obrabljeno, ampak pri meni moram reči, da je pri meni trenutno na prvem mestu zdravje. Zdravje, zdravje. Letošnje leto ni bilo ravno lahko, kar zadeva zdravje. Za vse moje najbližje veliko zdravja, dobre volje, da bi se čim bolje imeli. Veliko sproščenih trenutkov. Kakšna dobra smučarija in morje, to je to. Pa da bi še kam šli, si ogledali še kakšno mesto."

Kot dolgoletni športni novinar je veliko prepotoval, presmučal, a letos ga vleče na Jahorino. V prihodnjem letu pa bi si rad spet ogledal mesto, ki ga je že navdušilo v preteklosti, to je Madrid.

Informativna oddaja Planet 18 z voditeljema Katarino Braniselj in Miranom Tišičem je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu. Vabljeni v našo družbo z zadnjimi novicami dneva.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.