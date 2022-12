Dani Bavec: Ne pomnim bolj razburljivega finala #video

Svetovni nogometni prvaki so Argentinci. Bilo je razburljivo, do konca. Po popolni prevladi Argentine v prvem polčasu so se Francozi pobrali v drugem – v pičlih 97 sekundah je z dvema goloma zmago Argentine po rednem delu preprečil Kylian Mbappe. A je Lionel Messi še enkrat pokazal svoje mojstrstvo, upravičil naziv največjega na svetu in v 109. minuti Argentino vrnil v življenje, ko je zadel za 3 proti 2. Potem pa še ena 11-metrovka Mbappeja za 3 proti 3 in podaljške. Dvakrat so z bele točke zgrešili Francozi in se podpisali pod poraz – zato pa solze sreče Argentincev na stadionu Lusail v Katarju, Argentina je bila v ekstazi, junak tekme pa gotovo tudi vratar Emiliano Martinez.

Junaki in poraženci prvenstva

Argentinski kapetan je bil pričakovano razglašen za najboljšega igralca 22. nogometnega mundiala. Messi je blestel prav na vsaki tekmi in zlata žoga je šla zasluženo v njegove roke. Argetninec Emiliano Martinez je najboljši vratar, prvi mož francoske reprezentance Kylian Mbappe pa si je s hat-trickom v finalu priboril zlati čevelj za najboljšega strelca, z osmimi goli je za las prehitel Messija, ki je zabil sedem golov. Jasno je torej, po katerih dveh igralcih si bomo zapomnili Katar 2022.

Poglejmo še največja razočaranja v tem nogometnem mesecu. V prvi vrsti Cristiano Ronaldo, ki je v solzah zapustil zelenico po porazu Portugalske v četrtfinalu, pa seveda izpad prvega favorita Brazilije in Neymarja. Sledi še prezgodnje slovo dveh evropskih velikanov Nemčije in Španije. In seveda poglejmo še največje presenečenje, to je Maroko, ki je spisal afriško nogometno zgodovino. Kot prva reprezentanca črne celine se je prebila v polfinale. In še nekaj številk prvega mundiala v zimskem času – doseženih je bilo skupaj 172 golov, kar je 2,68 gola na tekmo, kar je največ po letu 1994. S tremi današnjimi je bilo dosojenih 23 enajstmetrovk, padla sta le dva avtogola in videli smo samo štiri rdeče kartone. In to je bilo najbolj obiskano svetovno prvenstvo tem tisočletju.

Nocoj ob 21. uri ne zamudite še zadnje komentatorske oddaje Na prvo žogo. Kako so ženske doživele prvenstvo presenečenj, kaj si mislijo o zmagovalcih? Vse to z Manjo Stević, Jasno Kuljaj ter Ajdo Mlakar na Planetu.

