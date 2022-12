"V ponos mi je, da ga lahko pokažem" #video

Božično vzdušje je v oddaji Jutro na Planetu tokrat pričaral kar naš novinarski obraz Žiga Deršek. Radijski in televizijski voditelj ter notranji oblikovalec, ki kuha in poje. Gledalci in gledalke naše jutranje oddaje ga že dobro poznate. Vsak ponedeljek nas popelje v zanimive kotičke naše lepe Slovenije. Tokrat pa nam je še zapel, in to svojo skladbo Božič bo.