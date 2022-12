Med navijači v Ljubljani tudi Messijev znanec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentina je novi nogometni svetovni prvak, potem ko je po izvajanju enajstmetrovk v infarktni tekmi premagala Francijo. Lionel Messi je Argentino "končno" popeljal do nogometnega svetega grala. Ekipa oddaje Jutro na Planetu je tekmo spremljala v Ljubljani v družbi 150 Argentincev, ki so doživeli nepozaben finale, nepozaben z velikimi črkami!

Maximiliano Klebčar Novinar Tomaž Cuder je med spremljanjem finala spoznal tudi navijača, ki se je pri 23 letih preselil v Slovenijo, je pa kot otrok v Rosariu igral celo z Messijem. "Redkost, da v Ljubljani srečaš nekoga, ki je brcal z Messijem," je bil presenečen novinar. V Argentini, ki ima dobrih 45 milijonov ljudi, gre za več kot le za nogomet - gre za religijo, strast, ki je vezana tudi na trpljenje, ki so ga Argentinci doživljali brez lovorike na mundialu že več kot tri desetletja! Tako so sinoči epski finale doživljali v Ljubljani in med navijači je bil tudi Maximiliano, ki si je zelenico delil tudi z Lionelom Messijem.

Nocoj ob 21. uri ne zamudite še zadnje komentatorske oddaje Na prvo žogo. Kako so ženske doživele prvenstvo presenečenj, kaj si mislijo o zmagovalcih? Vse to z Manjo Stević, Jasno Kuljaj ter Ajdo Mlakar na Planetu.

