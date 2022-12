Vse več družinskih stisk, čeprav delata oba od staršev #video

Ali se spomnite, kdaj vam je bilo najtežje in kdo vam je takrat priskočil na pomoč? Ali ste ostali sami? No, da bi se čim manjkrat to zgodilo, sploh v teh prazničnih časih, ko so stiske različne, že osmo leto zapored skrbi tudi dobrodelna ekipa najbolj poslušanega radia v Sloveniji. Radio 1 je spet pred veliko prelomnico, 28-urnim dobrodelnim maratonom. Ekipa jutranje oddaje Jutro na Planetu jih je obiskala med promocijsko turnejo po Sloveniji.

Obiskali so Šentjernej, Slovensko Bistrico, Ajdovščino, za zadnji obisk pred dobrodelnim maratonom so si izbrali še Šenčur. Povečuje se namreč število ljudi, ki so se prvič znašli v stiski. To, da oba starša delata, še ne pomeni, da v družini ni težav. Včasih so želje za marsikoga samoumevne, kot je bilo preteklo leto s klicem za drva. Mati in sin sta živela v hiši, v kateri je bilo le sedem stopinj Celzija. Celotna ekipa težko ostane nepristranska, seveda jih prizadene, ko poslušajo srce parajoče zgodbe, zato je težnja po pomoči vsako leta večja. Pred osmimi leti, ko so začeli akcijo, so zbrali 30 tisoč evrov, preteklo leto so prišli vse do milijona. Jana Morelj pravi, da na koncu ne vidijo samo zneska, ampak število družin oz. posameznikov, ki jim bodo lahko pomagali. Zato solze.

Vsak pomaga po svojih zmožnostih, pravi Denis Avdić. Daruje vsak zase, ne zato, ker bi ti kdo to rekel. Namesto na kavo se lahko torej odločimo za besedilno sporočilo. Vsak lahko pomaga s POMAGAM5 na 1919.

V Šenčurju pa je darovala tudi 14-letna Lana. Prišla je pomagat, na koncu pa celo izkusila, kaj pomeni radio v živo. Miha Deželak jo je povabil na oder in med oddajanjem v živo je prebrala prometne novice. Pravi, da je prišla z očetom, saj posluša in spremlja radio ter njihove dobrodelne akcije. Od četrtka jih lahko obiščemo v središču Ljubljane, poiščemo skrinjico za darovanje ali pa pošljemo vsaj SMS.

V četrtek, 22. decembra, se začenja osmi dobrodelni maraton Radia 1. Tudi letos bo z vami že vsem znana ekipa: Denis Avdić, Jana Morelj, Miha Deželak. Zbrani denar bo tudi letos odšel v roke pomoči potrebnim. V četrtek bo tam tudi naša ekipa Jutra na Planetu. Bodite z nami ob 8. uri v živo iz središča Ljubljane.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.