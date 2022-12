Toliko sta v Milijonarju za dober namen priigrala exatlonovca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začetek nove sezone kviza Milijonar je v znamenju znanih obrazov, ki v parih preizkušajo svoje znanje, izkupiček pa namenijo v dobrodelne namene. S tem izzivom so se v včerajšnji oddaji spopadli tudi nekateri junaki iz priljubljenega šova Exatlon.

Prva sta na vroči stol sedla exatlonovka iz prve sezone Pina Umek in Teo Čeh, ki smo ga spremljali v drugi sezoni tega športnega šova. Pina in Teo sta tudi sicer par, izkupiček iz oddaje pa sta se odločila nameniti Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok.

"Zdelo se nama je pametno, ker nekateri otroci zares nimajo priložnosti, da kam gredo, da odpotujejo, tu pa se res trudijo v tej smeri, tako da jih bova vsaj malo podprla. Upam vsaj, da kaj," je njuno odločitev, komu bosta podarila zbran denar, razložil Teo.

Pina in Teo sta v kvizu pravilno odgovorila na osem vprašanj, pri devetem pa sta se odločila, da bosta od igre odstopila, saj nista hotela tvegati padca na 300 evrov. "Glede na to, da je dobrodelno, da vsaj nekaj prineseva," je rekel Teo. S Pino sta se strinjala, da je tudi osvojenih 750 evrov lep prispevek izbrani dobrodelni organizaciji.

Druga sta na vroči stol sedla zmagovalca druge sezone Exatlona Karolina Siročič in Marko Špiler, ki sta se odločila tekmovati za društvo Vesele nogice.

"Pogovarjala sva se, da bi rada pomagala otrokom, zato sva se odločila za to," je razložila Karolina. V oddaji sta pravilno odgovorila na pet vprašanj in si že zagotovila 300 evrov, nastop v kvizu pa bosta nadaljevala nocoj ob 20. uri.

V nocojšnji oddaji bosta vroči stol preizkusila tudi igralka Nina Valič in pisatelj Tadej Golob.

