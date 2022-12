Težave v raju: Tudi golobčka sta se sprla!

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, se prvemu večjemu sporu nista izognila niti golobčka Derek in Katie, ki sta od samega začetka kazala dobre možnosti za uspeh. Katie je namreč izgubila živce, ker je prepričana, da je Derek prevelik sanjač.

Derek in Katie, ki sta že od samega začetka šova izjemno naklonjena eden drugemu, sta se znašla v največjem prepiru njunega zakona. Katie se namreč zaveda, da so jima v eksperimentu ostali le še trije tedni, zato je želela z možem razčistiti določene stvari.

"Torej … Mislim, da sva se že tako dobro spoznala, da približno veva, na katerih področjih sva močna, zdi pa se mi, da je čas, da pričneva delati še na najinih šibkejših področjih," je sprva dejala Dereku, nato pa nadaljevala:

"Mislim, da se morava spremeniti eden za drugega. To se mi zdi ključen del zakona, saj se vsak v njem spremeni, ker želi osrečiti osebo, s katero je poročen. Vem pa, da ti ne želiš spremeniti sebe." Dereku se je hitro posvetilo, da cilja na to, da je sanjač. Ima namreč kar nekaj sanj, ki jih želi v svojem življenju uresničiti. Od tega, da postavi hišo na drevesu, do tega, da želi samo z nahrbtnikom oditi na vsaj osem potovanj, skočiti s padalom, sestaviti božično pesem in napisati knjigo …

"Nikoli nisem rekel, da nočem sprejeti kompromisov glede mojih sanj, ampak ne predstavljam si živeti življenja, v katerem bi obupal nad uresničitvijo svojih sanj, niti nočem biti poročen z osebo, ki bi od mene to zahrevala," ji je odkrito dejal Derek. Katie je nato na samem pojasnila, da si želi biti poročena z moškim, ne pa fantičem, ki sanja o tem, da bo napisal božično pesem.

Svojega moža je nato vprašala, če si želi zakon in družino ali želi samo uresničiti vse te sanje. "Moja prva želja je najti ljubezen, nato pa vzgojiti otroke, ampak življenje ni samo to," ji je odvrnil Derek. Žena mu je nato dejala, da živi na oblaku in da želi, da se odpove vsaj nekaterim sanjam in ji s tem stopi naproti. "Razumem, kaj želiš, in to poskušam. Ampak ne reci temu ne, še preden se zgodi," jo je prosil mož.

"Kdaj te pa nisem podpirala? Še za največje neumnosti, kot je na primer božična pesem, ti stojim ob strani," mu je zatrdila Katie. Derek je to označil za laž in jo soočil z dejstvom, da ne verjame v to, da lahko napiše knjigo, ko bo imel otroke. "To bo prekleto težko," mu je odvrnila žena, Derek pa ji je odvrnil: "Saj nočem, da mi pomagaš pri uresničitvi mojih sanj! Želim samo, da jih sprejmeš!"

Vprašal jo je še, kaj je tako narobe s tem, da ima sanje v svojem življenju, Katie pa mu je zabičala: "To, da jih imaš tako veliko! Ne jezi se name, če ti po pravici povem, da ni realno imeti toliko sanj." Derek ji je nato pojasnil, da se zaveda, koliko dela bo imel z njihovim uresničenjem in da niti ni prepričan, da mu bo to uspelo pri vseh, dodal pa še: "Ali je kaj narobe, če poskusim?! Mislim, da ne!"

Katie se je nato prijela za glavo, mu rekla, da je prepričana, da mu več pomenijo sanje, kakor njun zakon, in zapustila sobo.

